San Gregorio Rugby, vittoria di carattere contro il Quarto Circolo Benevento: finisce 22-19

Vittoria sofferta, ma preziosa per il San Gregorio Rugby, che supera il Quarto Circolo Benevento con il punteggio di 22-19 al termine di una partita combattuta, caratterizzata da continui cambi di ritmo e da una rimonta costruita con determinazione. Un successo importante per la formazione siciliana, capace di reagire a un avvio complicato e di conquistare quattro punti in classifica.

A raccontare la partita è il team manager Rosario Torrisi, che sottolinea soprattutto la capacità della squadra di non arrendersi dopo un primo momento di difficoltà.

«È stata una partita tesa, giocata punto su punto. Il Benevento ha iniziato il primo tempo a spron battuto, portandosi subito sul 12-0 e mettendoci in difficoltà. I nostri ragazzi, però, hanno reagito con grande determinazione e carattere, riuscendo a chiudere la prima frazione sul 12-12».

Una rimonta che ha permesso al San Gregorio di rientrare in partita e affrontare con maggiore fiducia la seconda metà dell’incontro. Decisivo anche il contributo dei giocatori subentrati dalla panchina, capaci di dare nuova energia alla formazione siciliana.

«Nel secondo tempo i cambi dalla panchina hanno dato nuova linfa alla squadra e siamo riusciti a conquistare la partita per 22-19, ottenendo quattro punti in classifica. Siamo onestamente molto contenti di questa prestazione e di questa vittoria», aggiunge Torrisi.

Lavoro di squadra e difficoltà logistiche

Il successo contro il Quarto Circolo Benevento assume un valore ancora maggiore se si considerano le difficoltà affrontate dalla squadra durante la preparazione alla gara. Lo staff tecnico ha dovuto fare i conti con numerose assenze e con una situazione logistica ancora complicata, legata all’indisponibilità del campo di allenamento.

«Lo staff tecnico ha lavorato bene durante la settimana, nonostante le numerose assenze e le difficoltà legate all’indisponibilità del nostro campo, il Polivalente di San Giovanni La Punta. Contiamo di riaverlo il prima possibile, così da poter iniziare un lavoro strutturato e organizzato, come richiede il campionato».

Una condizione che rappresenta un ostacolo per la programmazione degli allenamenti e per la continuità del lavoro tecnico. Il recupero della disponibilità dell’impianto resta quindi un passaggio importante per consentire al gruppo di preparare al meglio i prossimi impegni.

Giovani e vivaio, il futuro del San Gregorio

Tra gli aspetti che Torrisi sottolinea con maggiore soddisfazione c’è anche il percorso di crescita dei giovani provenienti dal settore giovanile. La valorizzazione del vivaio rappresenta infatti uno degli obiettivi della società, intenzionata a dare spazio ai propri talenti e ad accompagnarli gradualmente nel rugby dei grandi.

Nell’ultima domenica hanno fatto il loro esordio due giovani atleti classe 2008, Riccardo Cappello e Alessandro, entrambi cresciuti nel vivaio del San Gregorio.

«Abbiamo fatto esordire due nostri ragazzi, Riccardo Cappello e Alessandro, entrambi classe 2008 e prodotti del nostro vivaio. Hanno ben figurato e questo è uno dei nostri obiettivi a medio termine: inserire in prima squadra i giovani provenienti dal settore giovanile».

Un segnale importante per il futuro della società, che punta a costruire una squadra capace di coniugare competitività ed esperienza con la crescita dei propri atleti.

Prossima fermata Bari: una trasferta impegnativa

Il San Gregorio guarda adesso al prossimo appuntamento in calendario, che vedrà la formazione siciliana impegnata in trasferta contro il Bari. Una sfida che si preannuncia impegnativa contro un avversario cresciuto negli ultimi anni e protagonista di un mercato importante.

«Adesso ci attendono trasferte impegnative. Domenica prossima giocheremo a Bari, contro una squadra che ha già maturato esperienza nel campionato e che ha investito molto sul mercato, rinforzandosi parecchio. Andremo comunque per giocarci la nostra partita e continuare a fare esperienza».

Nonostante l’attuale terzo posto in classifica, il San Gregorio preferisce concentrarsi sul percorso di crescita piuttosto che sui risultati immediati.

«Al momento siamo terzi, ma sinceramente non guardiamo troppo la classifica. Il nostro obiettivo è migliorarci e lavorare duramente, perché sappiamo che il campionato è molto lungo e impegnativo. Vogliamo affrontare ogni giornata cercando di fare del nostro meglio», conclude Torrisi.