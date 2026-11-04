San Gregorio Rugby, al Benito Paolone arriva il Quarto Circolo Benevento: è uno scontro diretto

Dopo il fine settimana di pausa, durante il quale sono scese in campo soltanto le formazioni giovanili, il San Gregorio Catania Rugby si prepara a tornare protagonista in campionato. Gli etnei saranno impegnati in casa contro il Quarto Circolo Benevento, in una sfida che mette di fronte due squadre attualmente appaiate in classifica.

La partita si disputerà allo stadio Benito Paolone di Fontanarossa, impianto che continua a ospitare gli incontri casalinghi del club in attesa che torni disponibile il campo del Polivalente di San Giovanni La Punta, interessato da lavori di manutenzione a cura della Città Metropolitana di Catania.

Quarto Circolo Benevento, un avversario da non sottovalutare

A presentare la gara è il club manager Rosario Torrisi, che sottolinea l’importanza dell’appuntamento e le caratteristiche dell’avversario: «È una squadra neopromossa come noi, però le formazioni campane sono sempre abbastanza rognose, quindi bisogna fare particolare attenzione».

Il gruppo etneo sta preparando la sfida con intensità, sotto la guida degli allenatori Vincenzo Delfino e Massimo Di Raimondo. La settimana di lavoro sarà fondamentale per arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili

Le assenze e la risposta dei giovani

Il San Gregorio dovrà infatti fare i conti con diverse indisponibilità, alcune delle quali riguardano giocatori di esperienza e atleti alle prese con infortuni di lunga durata. Un’assenza che rappresenta un ostacolo per la squadra, chiamata a trovare nuove soluzioni e a dare spazio a chi finora ha avuto meno occasioni.

«Abbiamo alcuni infortunati, purtroppo anche lungodegenti, e diverse assenze di giocatori con grande esperienza – spiega Torrisi –. Cercheremo di sopperire con l’entusiasmo dei giovani che li sostituiranno e affronteremo questa partita con la massima determinazione».

La risposta del gruppo e la capacità di mantenere equilibrio saranno dunque elementi importanti per affrontare una gara che si preannuncia combattuta.

Uno scontro diretto in un campionato ancora lungo

La sfida contro il Quarto Circolo Benevento assume un valore particolare anche in chiave classifica. Le due formazioni condividono infatti lo stesso bottino di punti e, come osserva Torrisi, gli incontri tra squadre neopromosse possono avere un peso significativo nel percorso stagionale.

«Sono un po’ tutti scontri diretti, perché è un campionato lungo e, tra neopromosse, bisogna cercare di raggranellare quanti più punti possibile», afferma il club manager.