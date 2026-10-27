San Gregorio Catania Rugby, una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate di Serie B

L’inizio del campionato di Serie B 2026/2027, Girone 6, ha visto il San Gregorio Catania Rugby 1990 iniziare con una sconfitta e proseguire con una vittoria nelle prime due giornate. La formazione verdeblu, neopromossa nella categoria, ha iniziato il proprio percorso con un passo falso in trasferta, per poi reagire con una convincente affermazione davanti al pubblico di casa.

All’esordio, il 18 ottobre a Ragusa, il San Gregorio ha ceduto allo XV del Sud-Est con il punteggio di 52-5. Una settimana dopo, domenica 25 ottobre, è arrivata la risposta allo Stadio Benito Paolone, dove i catanesi hanno superato il Trepuzzi Rugby per 58-21. Una prestazione offensiva da nove mete, che ha garantito anche il punto bonus e permesso alla squadra di conquistare i primi punti in classifica.

Il club manager Rosario Torrisi parla di questo inizio di torneo: «Il campionato è iniziato due settimane fa, quando abbiamo perso contro la Franchigia 15 del Sud-Est, formata da Siracusa e da Ragusa, e domenica scorsa abbiamo vinto contro il Trepuzzi Salento. La prima l’abbiamo giocata contro una squadra che lotterà sicuramente per la promozione in Serie A, abbiamo fatto esordire, ma è stata comunque una bella esperienza. La partita di domenica scorsa invece l’abbiamo vinta con un risultato piuttosto netto conquistando 5 punti in classifica. Dobbiamo continuare a lavorare per attuare il nostro progetto che prevede il lancio in prima squadra dei giovani provenienti dal nostro settore giovanile. Sarà un campionato estremamente complicato e duro, ma siamo fiduciosi perché il nostro staff tecnico è di ottima qualità. I ragazzi seguono gli allenamenti con passione e determinazione. Dobbiamo fare il meglio possibile senza porci dei limiti».

Dal punto di vista strutturale però rimangono alcune perplessità, in quanto «la situazione è complessa. La nostra casa è il Polivalente di San Giovanni La Punta, che da due mesi e mezzo circa è oggetto di lavori di ristrutturazione e ammodernamento per consentire lo svolgimento delle partite del campionato nazionale. I tempi si sono dilatati e facciamo gli allenamenti di tutte le squadre giovanili ad Aci Bonaccorsi, mentre la squadra Senior vaga tra San Gregorio e Aci Bonaccorsi. Le partite in casa le giochiamo allo Stadio Benito Paolone a Fontanarossa. Una situazione logistica dispendiosa, ma cerchiamo di arrangiarci nella speranza che questi lavori vengano consegnati il prima possibile e che si possa ritornare al Polivalente».

La sinergia tra la prima squadra e le formazioni giovanili va avanti: «Abbiamo un ottimo settore giovanile allenato e diretto dal direttore tecnico Giacomo Granata. E’ un settore tecnico che dà grandi soddisfazioni, abbiamo esordito sia con l’Under 16 che con l’Under 18 vincendo entrambe le partite. L’Under 14 ha vinto un triangolare a Librino e fra un paio di domenica esordiranno anche i più piccolini in un torneo giovanile. I risultati si stanno cominciando a vedere perché molti dei ragazzi che stanno giocando in prima squadra provengono dal nostro vivaio».