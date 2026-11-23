Con le squadre maggiori ferme a causa della pausa per il San Gregorio Catania Rugby questo weekend ha visto le squadre Under 14 e Under 16 scendere il campo. Entrambe hanno giocato contro le rispettive formazioni pari grado della Nissa Rugby a Enna vincendo rispettivamente 24-31 e 7-91.

Due risultati che testimoniamo la crescita del vivaio della società portato avanti soprattutto negli allenamenti, come spiega il club manager Rosario Torrisi: «Sono sicuramente due risultati importanti, che ci fanno piacere e testimoniano il lavoro che i ragazzi stanno portando avanti insieme ai loro allenatori. La Under 14 ha disputato una partita combattuta, riuscendo a imporsi per 24-31. È stata una vittoria di carattere, ottenuta su un campo difficile e contro un avversario di buona qualità. Il risultato della Under 16, è certamente molto ampio, ma al di là del punteggio mi interessa soprattutto vedere la crescita del gruppo, la qualità del gioco e la capacità dei ragazzi di mettere in pratica quanto viene fatto durante gli allenamenti».

Si tratta quindi del proseguimento di un processo di accompagnamento verso la prima squadra: «Come società siamo particolarmente orgogliosi del nostro settore giovanile, il nostro obiettivo non è soltanto vincere le partite, ma formare ragazzi, farli crescere sportivamente e umanamente, ma soprattutto creare un percorso che possa accompagnarli fino alla prima squadra. Questi risultati rappresentano uno stimolo a continuare a lavorare con impegno, consapevoli che la strada da fare è ancora tanta».