Pesante battuta d’arresto per la formazione etnea, sconfitta in trasferta domenica 15 novembre nella quarta giornata del Girone 6. I pugliesi dominano l’incontro e impongono un passivo netto ai rossazzurri.

Giornata da dimenticare per il San Gregorio Catania Rugby, che nella quarta giornata del campionato di Serie B, Girone 6, incassa una pesante sconfitta sul campo delle Tigri Rugby Bari. Domenica 15 novembre 2026, la formazione etnea è stata superata con il punteggio di 96-0, al termine di una partita a senso unico nella quale i padroni di casa hanno imposto fin dalle prime fasi il proprio ritmo. Un risultato severo per i gialloverdi, chiamati ora a ripartire e a lavorare per ritrovare equilibrio e competitività nel prosieguo della stagione.

Secondo il club manager Rosario Torrisi «quella di ieri è stata una domenica dai due volti per il nostro club. Da una parte la formazione senior che a Bari ha subito una sconfitta molto pesante con il punteggio di 96 a 0 ed è un risultato che certamente fa male e sul quale c’è poco da aggiungere nell’immediato, ma fa tanto riflettere e soprattutto c’è tanto da lavorare. Dobbiamo avere in questi momenti la lucidità e la forza di analizzare. Dobbiamo individuare gli aspetti da migliorare a ripartire con Come sappiamo le difficoltà fanno parte del percorso di crescita di una squadra e adesso è importante reagire con maturità, impegno e spirito di gruppo».

Ma dal settore giovanile arrivano ottime notizie: «La nostra under 18 a Ragusa ha conquistato una bella e meritata vittoria contro il 15 del sud-est imponendosi con il risultato di 528. È una prestazione importante che premia il lavoro dei ragazzi e dello staff tecnico guidato da Giacomo Granata e che rappresenta motivo di grande soddisfazione e di orgoglio per la società. Sono entrambi due risultati molto diversi che raccontano però una stessa realtà. Nello sport ci sono momenti difficili e momenti di gioia, ma quello che conta davvero è continuare a lavorare duro crescere e mantenere sempre il forte, il senso di appartenenza al club ai nostri colori. Il nostro obiettivo resta sempre quello di far crescere il movimento, valorizzare i nostri atleti più giovani e affrontare ogni sfida con orgoglio e grande determinazione».