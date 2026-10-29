Salute mentale e riabilitazione psichiatrica: il contributo del TeRP

Prevenzione, recovery e intervento riabilitativo nel disturbo bipolare

La salute mentale: perchè è importante?

La salute mentale è una componente fondamentale del benessere complessivo della persona e non coincide con la semplice assenza di una malattia o di un disturbo psicologico. Riguarda il modo in cui ciascuno affronta lo stress, costruisce e mantiene relazioni significative, prende decisioni, esprime le proprie capacità e partecipa alla vita sociale, scolastica e lavorativa.

I dati richiamati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità mostrano la rilevanza del fenomeno: nel 2023 circa 1,2 miliardi di persone nel mondo convivevano con un disturbo mentale. Nonostante la disponibilità di interventi efficaci, l’accesso alle cure continua a essere ostacolato non soltanto da limiti economici e organizzativi, ma anche da stigma, discriminazione, disuguaglianze sociali e disinformazione. La richiesta di aiuto viene ancora talvolta interpretata come segno di debolezza, alimentando vergogna e senso di inadeguatezza. Proprio in occasione della giornata mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 ottobre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della cura dei problemi di salute mentale, i quali vengono trattati ancora oggi come criticità di secondo grado, ma il riconoscimento e il trattamento precoce di queste risulta un bene primario per il benessere di ogni essere umano.

Prendersi cura della salute mentale significa quindi agire anche in un’ottica preventiva: riconoscere precocemente i campanelli d’allarme, promuovere una corretta informazione e intercettare le situazioni di vulnerabilità può contribuire a evitare che il disagio evolva verso condizioni maggiormente strutturate e invalidanti.

Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica: dalla cura al funzionamento

In questo scenario assume particolare rilievo il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TeRP), professionista sanitario con formazione specialistica nella salute mentale che, con riferimento al D.M 182/2001, rappresenta la figura professionale elitaria nell’attuazione di interventi di riabilitazione psichiatrica, cognitiva e di reinserimento psicosociale. La relazione rappresenta uno dei principali strumenti del lavoro riabilitativo, orientato al miglioramento del benessere e soprattutto del funzionamento concreto della persona.

L’intervento del TeRP non riguarda soltanto il sintomo, ma le conseguenze che la condizione psicopatologica può produrre nella vita quotidiana. Una persona può infatti incontrare difficoltà nel recarsi a lavoro o a scuola, utilizzare autonomamente i mezzi di trasporto, uscire di casa, mantenere relazioni familiari e amicali, partecipare alla vita della comunità o organizzare una routine funzionale.

Attraverso strumenti di assessment e interventi riabilitativi, il TeRP lavora sul recupero e sul potenziamento delle abilità cognitive, relazionali e strumentali, delle autonomie e dei ruoli familiari, sociali e lavorativi. La finalità è valorizzare le risorse della persona, ridurne le criticità e accompagnarla nel recupero della capacità di scegliere, decidere e partecipare attivamente alla propria vita.

Prevenire significa intervenire prima della cronicizzazione

La prevenzione rappresenta una dimensione centrale della riabilitazione psichiatrica. Il TeRP può contribuire ad attività territoriali, scolastiche e universitarie finalizzate alla promozione della salute mentale, al contrasto dello stigma e della disinformazione e all’individuazione delle situazioni a rischio. Intercettare precocemente le difficoltà consente di orientare la persona verso gli interventi appropriati e può contribuire a prevenire crisi, perdita progressiva del funzionamento e cronicizzazione della disabilità. Quando emergono condizioni che richiedono ulteriori valutazioni, il TeRP opera all’interno della rete multiprofessionale, favorendo l’invio e la presa in carico appropriata.

Un esempio concreto: la riabilitazione nel disturbo bipolare

L’umore è lo stato emotivo prevalente e prolungato che determina il modo in cui si percepisce il mondo e la modalità con cui si reagisce agli stimoli, rappresentando un’atmosfera emotiva interiore di fondo, durevole e pervasiva di ciascun individuo.

Le oscillazioni patologiche dell’umore possono interferire profondamente con la quotidianità della persona, compromettendo lavoro, studio, interessi, relazioni, vita familiare e capacità di organizzare le proprie attività, in antitesi rispetto alle fluttuazioni fisiologiche del tono dell’umore che hanno una funzione adattiva e non vanno confuse con le precedenti.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce i disturbi dell’umore come la quarta causa di disabilità al mondo e sono oggi classificati lungo uno spettro definito da estensione, severità dell’alterazione dell’umore e da forme unipolari e bipolari.

Nelle fasi di elevazione del tono umore, definiti “mania”, possono comparire aumento dell’energia e della loquacità, ridotto bisogno di sonno, grandiosità e minore percezione del rischio, con possibili comportamenti impulsivi o pericolosi. Nelle fasi depressive possono invece prevalere perdita di energia e motivazione, riduzione dell’interesse e del piacere, tendenza all’isolamento, trascuratezza personale e difficoltà nella gestione delle attività quotidiane.

All’interno del progetto terapeutico-riabilitativo, la stabilità clinica rappresenta una condizione importante per sviluppare un efficace lavoro psico-riabilitativo. La terapia farmacologica è essenziale nella gestione della sintomatologia e delle fasi acute, ma non può sostituirsi alla vita, ai ruoli e alle attività che la persona deve progressivamente recuperare.

Dalla stabilizzazione clinica al recovery

Il lavoro del TeRP si traduce quindi nella ricostruzione graduale di una routine funzionale: cura di sé, organizzazione della giornata, recupero di hobby e abitudini sane, attività fisica, relazioni, partecipazione alla comunità e riappropriazione della capacità di compiere scelte autonome.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda la psicoeducazione e il sostegno all’aderenza terapeutica. Il TeRP può aiutare la persona a comprendere il significato del trattamento, a riconoscere le difficoltà che interferiscono con la sua regolarità e a sviluppare strategie concrete per integrarlo nella quotidianità.

Particolarmente importante è inoltre il riconoscimento dei segnali anticipatori di crisi. Il paziente viene accompagnato a individuare i propri campanelli d’allarme — modificazioni del sonno, dell’energia, dell’attività, dell’umore o delle abitudini — e a costruire un piano personale di prevenzione delle ricadute. In questo senso il TeRP può essere descritto, con una metafora, come un “personal trainer della vita”: non sostituisce la persona, ma la allena a riconoscere le proprie risorse, acquisire competenze e utilizzarle nei contesti reali.

La forza della multidisciplinarietà

La complessità della salute mentale richiede infine una reale integrazione tra professionisti. Il contributo specifico del TeRP acquista maggiore efficacia quando si inserisce in una rete multidisciplinare capace di integrare trattamento clinico, riabilitazione, prevenzione e inclusione sociale. La finalità non è soltanto ridurre i sintomi, ma permettere alla persona di recuperare il proprio funzionamento, i propri ruoli e una partecipazione significativa alla vita della comunità. Prendersi cura della salute mentale significa, in definitiva, prendersi cura della persona nella sua globalità e riconoscerle la possibilità concreta di costruire o ricostruire il proprio progetto di vita.

Commissione d’albo dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica dell’Ordine TSRM PSTRP della provincia di Catania