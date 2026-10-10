Salute mentale, ascoltare non basta: servono diritti, servizi e inclusione

Il 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale. Per il 2026 l’Organizzazione mondiale della sanità richiama l’attenzione sulle esperienze di chi convive con un disagio psicologico: dare voce alle persone significa coinvolgerle davvero nelle decisioni che riguardano la loro vita.

La salute mentale non è un tema da affrontare soltanto nei momenti di crisi, né una questione che riguarda esclusivamente chi riceve una diagnosi. È parte integrante del benessere individuale e collettivo, influenza le relazioni, il lavoro, lo studio e la possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale. È da questa consapevolezza che prende le mosse la Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra oggi, 10 ottobre, in tutto il mondo.

Per l’edizione 2026, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha scelto il tema “Lived experiences heard: real voices, real change”, traducibile come “Ascoltare le esperienze vissute: voci reali, cambiamenti concreti”. Il messaggio è chiaro: le persone che hanno attraversato un percorso di sofferenza psicologica devono poter contribuire attivamente alla costruzione delle politiche, dei servizi e degli interventi che le riguardano.

Non basta, dunque, ascoltare una testimonianza o riconoscere pubblicamente un problema. Occorre trasformare quell’ascolto in partecipazione, mettendo al centro le esigenze, le conoscenze e i diritti di chi vive direttamente l’esperienza del disagio mentale.

Oltre lo stigma, il valore dell’ascolto

Ansia, depressione e altre condizioni di salute mentale possono incidere profondamente sulla quotidianità. Eppure, ancora oggi, parlarne può risultare difficile. Il timore del giudizio, i pregiudizi e la tendenza a interpretare il disagio come una debolezza personale rischiano di allontanare le persone dall’aiuto di cui hanno bisogno.

Lo stigma non è soltanto una questione culturale: può condizionare le relazioni familiari, le opportunità professionali e la possibilità di chiedere sostegno tempestivamente. Per questo la sensibilizzazione deve accompagnarsi a una maggiore disponibilità di servizi accessibili, a percorsi di prevenzione e a una comunicazione capace di superare stereotipi e semplificazioni.

Parlare di salute mentale significa anche riconoscere che ogni esperienza è diversa. Non esiste una singola storia capace di rappresentare tutte le persone che affrontano una difficoltà psicologica. Proprio per questo, sottolinea l’OMS, chi ha vissuto queste esperienze deve essere coinvolto nelle diverse fasi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi.

Cura e dignità, anche fuori dagli ospedali

Tra i temi al centro della campagna 2026 figura anche la necessità di rafforzare l’assistenza territoriale e comunitaria, superando i modelli basati sull’isolamento prolungato nelle istituzioni. La cura deve poter garantire dignità, libertà di scelta e sostegno adeguato, favorendo la permanenza delle persone nella propria comunità.

Questo significa investire in servizi di prossimità, assistenza personalizzata, abitare supportato, opportunità formative e lavorative e reti capaci di accompagnare le persone nel tempo. La dimensione sanitaria rimane fondamentale, ma non può essere separata dalle condizioni sociali ed economiche che contribuiscono al benessere.

Famiglie, scuole, luoghi di lavoro, associazioni e istituzioni possono svolgere un ruolo importante nel riconoscere i segnali di difficoltà e nel creare ambienti in cui chiedere aiuto non sia motivo di vergogna. La responsabilità, tuttavia, non può ricadere soltanto sui singoli o sulle loro reti affettive: servono politiche pubbliche e servizi in grado di rispondere ai bisogni reali.

Una giornata che richiama all’impegno quotidiano

La Giornata mondiale della salute mentale è un’occasione per riportare il tema al centro del dibattito pubblico, ma il suo significato non può esaurirsi in una ricorrenza annuale. La prevenzione, l’informazione corretta e l’accesso alle cure richiedono continuità.

Il cambiamento passa anche dai gesti quotidiani: ascoltare senza giudicare, evitare etichette, rispettare i tempi di chi attraversa una difficoltà e riconoscere quando è necessario rivolgersi a professionisti qualificati.

Il messaggio del 2026 invita soprattutto a compiere un passo ulteriore: non parlare delle persone senza coinvolgerle. Le esperienze vissute non sono semplici racconti individuali, ma una risorsa preziosa per comprendere ciò che funziona e ciò che deve cambiare.

Perché prendersi cura della salute mentale significa anche costruire una società in cui nessuno sia costretto ad affrontare la sofferenza in silenzio e in cui ascolto, dignità e inclusione diventino parte concreta delle politiche e della vita quotidiana.

Fonte: Organizzazione mondiale della sanità (OMS), campagna per la Giornata mondiale della salute mentale 2026.