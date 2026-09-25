Giornata Mondiale dei Farmacisti, il ruolo della farmacia tra salute, prevenzione e territorio

25 settembre | Oggi si celebra la Giornata Mondiale dei Farmacisti, un appuntamento dedicato a una professione che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nel rapporto quotidiano tra cittadini e sistema sanitario.

Ogni anno, il 25 settembre, la Giornata Mondiale dei Farmacisti richiama l’attenzione sul contributo dei professionisti del farmaco alla tutela della salute. Un’occasione per riflettere non soltanto sulla dispensazione dei medicinali, ma anche sulle numerose attività che si svolgono all’interno delle farmacie e sul loro rapporto diretto con il territorio.

Il farmacista rappresenta infatti, per molti cittadini, uno dei primi interlocutori quando emerge un bisogno di salute. Consigli sull’utilizzo corretto dei medicinali, informazioni sulle terapie, indicazioni sulla prevenzione e orientamento verso i servizi sanitari sono alcune delle attività che caratterizzano quotidianamente la professione.

Dalla dispensazione alla prevenzione

Il ruolo della farmacia è cambiato nel tempo. Accanto alla tradizionale attività legata alla distribuzione dei medicinali, si sono sviluppati servizi che puntano a rafforzare la prevenzione e l’accessibilità alle prestazioni sanitarie.

La cosiddetta farmacia dei servizi ha ampliato gli ambiti di intervento, favorendo anche attività di screening, monitoraggio di alcuni parametri e servizi di supporto alla cittadinanza, secondo quanto previsto dalla normativa e dall’organizzazione sanitaria regionale.

Un’evoluzione che ha reso la farmacia un presidio sempre più inserito nella rete territoriale della salute.

Un rapporto quotidiano con i cittadini

Uno degli elementi distintivi della professione è la prossimità. Le farmacie sono presenti nei centri urbani così come nelle realtà più piccole e rappresentano spesso un punto di riferimento facilmente accessibile, anche per le persone che hanno maggiori difficoltà a entrare in contatto con altri servizi sanitari.

Il farmacista può inoltre contribuire a promuovere un uso consapevole dei medicinali, ricordando l’importanza di seguire le indicazioni ricevute dai professionisti sanitari e di evitare l’automedicazione impropria.

In questo contesto, informazione e comunicazione diventano parte integrante del lavoro quotidiano.

Una professione in evoluzione

La Giornata Mondiale dei Farmacisti è anche l’occasione per guardare alle trasformazioni che stanno interessando la professione, dall’innovazione tecnologica alla digitalizzazione dei servizi, dalla maggiore integrazione con gli altri professionisti sanitari alle nuove esigenze di una popolazione sempre più longeva.

Il farmacista è chiamato a confrontarsi con un sistema sanitario in continua evoluzione, nel quale la collaborazione tra diverse figure professionali assume un’importanza crescente.

Il 25 settembre diventa così un momento per valorizzare una professione che unisce competenze scientifiche, responsabilità professionale e rapporto diretto con la comunità.

Una presenza quotidiana, spesso discreta, ma parte integrante della rete attraverso cui passa la tutela della salute.