Salernitana-Catania 1-0, Achik condanna i rossazzurri: terzo ko consecutivo in trasferta

All’Arechi decide una rete di Achik al 57’. Dopo un primo tempo equilibrato, il Catania fatica a reagire allo svantaggio e torna a casa senza punti. Per la squadra di Longo si allontana la vetta della classifica.

Il Catania cade a Salerno e incassa la terza sconfitta consecutiva in trasferta. Allo stadio Arechi, nella gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, la Salernitana si impone per 1-0 grazie alla rete di Achik, arrivata al 12’ della ripresa. Una battuta d’arresto che rallenta il cammino degli etnei e riporta l’attenzione sulle difficoltà mostrate dalla squadra lontano dal Massimino.

Primo tempo, il Catania prova a fare la partita

L’avvio è favorevole agli etnei, che cercano subito la via della porta con Cavuoti e Coda. Al 15’ è Quaini a impegnare il portiere granata, costretto a deviare in calcio d’angolo. La Salernitana risponde affidandosi soprattutto alle iniziative offensive di Achik, che diventa progressivamente uno dei riferimenti più pericolosi della squadra campana.

Anche Dini è chiamato a intervenire per fermare le iniziative dei padroni di casa. Nel finale di frazione il Catania prova a riprendere in mano la gara e Cavuoti cerca la conclusione, senza trovare lo specchio della porta. Si va così all’intervallo sullo 0-0, con una partita ancora aperta, ma con la Salernitana in crescita.

Achik sblocca il risultato, la reazione rossazzurra non basta

Dopo l’intervallo Longo inserisce Caturano al posto di Coda, ma è la Salernitana a rientrare in campo con maggiore incisività. I granata si rendono subito pericolosi: prima D’Ursi non riesce a concretizzare una buona opportunità, poi Achik colpisce la traversa.

Il gol è soltanto rimandato. Al 57’ l’attaccante granata trova lo spazio per la conclusione e batte Dini, portando in vantaggio i padroni di casa. La Salernitana sblocca così una partita che fino a quel momento era rimasta in equilibrio.

Il Catania è chiamato a reagire, ma fatica a trovare le soluzioni per superare la difesa avversaria. Longo interviene dalla panchina con diversi cambi, inserendo Pagliai, Insigne, Masciangelo e Vallocchia nel tentativo di dare nuova energia alla manovra. Una delle occasioni più interessanti arriva con Insigne, che non riesce però a trovare la porta.

Nel finale i rossazzurri aumentano la pressione e cercano il pareggio, ma la manovra resta poco efficace. La Salernitana difende il vantaggio e gestisce gli ultimi minuti, fino al triplice fischio che sancisce l’1-0.

Per il Catania è una sconfitta che pesa non soltanto per il risultato, ma anche per il rendimento esterno. Quello dell’Arechi è infatti il terzo passo falso consecutivo lontano dal Massimino. La squadra di Longo ha mostrato un atteggiamento propositivo nella prima parte dell’incontro, ma non è riuscita a mantenere la stessa efficacia dopo il gol subito.