Roccavaldina, il futuro parla “olivettiano”: inaugurato un polo tra ricerca, bioplastiche e rigenerazione

Un piccolo borgo dei Peloritani che guarda al futuro attraverso innovazione, economia circolare e sviluppo sostenibile. A Roccavaldina, nel Messinese, è stato inaugurato il nuovo Polo Olivettiano, un progetto che punta a trasformare un’ex area artigianale in un centro dedicato a produzione, ricerca, formazione, coworking e innovazione sociale. Un’iniziativa che prende ispirazione dal pensiero di Adriano Olivetti e che vuole dimostrare come anche i piccoli comuni possano diventare laboratori di sviluppo per il territorio.

Un modello di sviluppo per le aree interne

Il Polo nasce con l’obiettivo di contrastare spopolamento e marginalizzazione delle aree interne attraverso un modello che coniuga impresa, sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Messina, in collaborazione con il Comune di Roccavaldina, università, imprese sociali e numerosi partner pubblici e privati. L’intervento è stato sostenuto anche attraverso il progetto LIFE RESTART, dedicato alla rigenerazione territoriale e all’economia circolare.

Dalle trebbie della birra alle bioplastiche

Tra gli aspetti più innovativi del progetto c’è la produzione di bioplastiche ottenute dagli scarti agroalimentari, in particolare dalle trebbie provenienti dalla lavorazione della birra e da altri residui agricoli del territorio.

All’interno del Polo troveranno spazio una fabbrica dedicata ai biomateriali, un centro di ricerca e sviluppo, un fablab con stampanti 3D e laboratori destinati alla progettazione di nuovi prodotti sostenibili. Un sistema produttivo che punta a trasformare ciò che normalmente viene considerato un rifiuto in una nuova risorsa economica e ambientale.

Produzione, formazione e occupazione

Il Polo Olivettiano non sarà soltanto un centro produttivo. Il progetto prevede infatti spazi dedicati alla formazione, alla ricerca scientifica, al coworking e all’educazione, con l’obiettivo di creare nuove competenze e nuove opportunità occupazionali per i giovani.

L’idea è quella di costruire un ecosistema nel quale università, imprese, professionisti e territorio possano collaborare, favorendo la nascita di nuove attività ad alto contenuto innovativo senza rinunciare alla sostenibilità sociale e ambientale.

Un’eredità ispirata ad Adriano Olivetti

La scelta del nome non è casuale. Il riferimento ad Adriano Olivetti richiama una visione dell’impresa come motore di sviluppo umano oltre che economico, capace di creare valore per l’intera comunità.

Secondo la Fondazione Messina, il nuovo Polo vuole dimostrare che è possibile fare impresa, ricerca e innovazione generando contemporaneamente benessere collettivo, tutela ambientale e rigenerazione urbana.

Un segnale per il futuro della Sicilia

L’inaugurazione rappresenta anche un messaggio importante per il Mezzogiorno. In un periodo in cui molte aree interne continuano a perdere popolazione e servizi, il Polo Olivettiano propone un modello alternativo fondato su economia circolare, ricerca e innovazione.

L’ambizione è quella di trasformare Roccavaldina in un punto di riferimento nazionale per lo sviluppo sostenibile, dimostrando che anche un piccolo centro può diventare protagonista di una nuova stagione di crescita economica e culturale.