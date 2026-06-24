Mondiali 2026: goleada del Portogallo, pari l’Inghilterra, vincono Croazia e Colombia

Prosegue la fase a gironi dei Mondiali 2026 con quattro sfide che hanno contribuito a delineare gli equilibri dei Gruppi K e L. Il Portogallo travolge l’Uzbekistan con un netto 5-0, l’Inghilterra viene fermata sullo 0-0 dal Ghana, la Croazia supera di misura Panama e la Colombia conquista tre punti preziosi contro la Repubblica Democratica del Congo.

Portogallo-Uzbekistan 5-0: Ronaldo guida la goleada lusitana

Prestazione dominante del Portogallo, che allo stadio di Houston si impone con un pesante 5-0 sull’Uzbekistan. Grande protagonista Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di aggiornare ulteriormente i propri record mondiali.

I lusitani sbloccano il risultato nei primi minuti di gara e controllano il match dall’inizio alla fine. Oltre alle due reti di Ronaldo, il tabellino registra il gol di Nuno Mendes, un’autorete del difensore uzbeko Abdukodir Khusanov e la rete conclusiva di Rafael Leão. Il successo permette al Portogallo di salire a quota quattro punti nel Gruppo K, mentre l’Uzbekistan saluta matematicamente le speranze di qualificazione.

Inghilterra-Ghana 0-0: Kane resta a secco

Nessun gol e poche emozioni nella sfida tra Inghilterra e Ghana. La formazione inglese non riesce a sfondare il muro difensivo africano e deve accontentarsi di uno 0-0 che lascia aperti i giochi nel Gruppo L.

La nazionale guidata da Harry Kane mantiene comunque la vetta del raggruppamento, ma la mancata vittoria rappresenta un piccolo passo falso in vista dell’ultima giornata. Il Ghana conquista invece un punto prezioso che tiene vive le proprie possibilità di qualificazione.

Panama-Croazia 0-1: decide Budimir

La Croazia ottiene la sua prima vittoria nel torneo superando Panama per 1-0. A decidere l’incontro è stato Ante Budimir, entrato nella ripresa e a segno al 53° minuto con la rete che ha spezzato l’equilibrio della partita.

Il successo rilancia le ambizioni della nazionale balcanica nel Gruppo L e consente agli uomini di Zlatko Dalić di restare in corsa per gli ottavi di finale. Per Panama, invece, la sconfitta equivale all’eliminazione matematica dalla competizione.

Colombia-RD Congo 1-0: Muñoz porta i Cafeteros agli ottavi

Vittoria di misura ma pesantissima per la Colombia, che supera la Repubblica Democratica del Congo per 1-0 e conquista il pass per la fase a eliminazione diretta.

Dopo numerose occasioni create nel corso del match, il gol decisivo arriva al 76° minuto grazie a Daniel Muñoz, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa africana e a firmare la rete dell’1-0.

La Colombia sale così in vetta al Gruppo K e diventa una delle prime nazionali qualificate agli ottavi di finale. Nonostante la sconfitta, il Congo resta ancora in corsa e si giocherà tutto nell’ultima giornata.