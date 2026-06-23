Mondiali 2026, Messi trascina l’Argentina. Francia e Norvegia già agli ottavi, l’Algeria rimonta la Giordania

Seconda giornata ricca di verdetti ai Mondiali 2026. Argentina, Francia e Norvegia conquistano con un turno d’anticipo la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, mentre l’Algeria rilancia le proprie ambizioni grazie al successo in rimonta sulla Giordania.

Argentina-Austria 2-0, doppietta storica di Messi

L’Argentina supera 2-0 l’Austria e stacca il pass per i sedicesimi trascinata ancora una volta da Lionel Messi. Il fuoriclasse dell’Albiceleste, dopo aver fallito un calcio di rigore nelle prime fasi della gara, sblocca il risultato al 38’ e chiude definitivamente i conti al 95’, firmando una storica doppietta che consente ai campioni del mondo di blindare il primo posto nel girone. Messi diventa inoltre il miglior marcatore della storia dei Mondiali.

Francia-Iraq 3-0, Mbappé guida i Blues

Nel girone I la Francia liquida l’Iraq con un netto 3-0 e ottiene la seconda vittoria consecutiva. A Philadelphia, in una partita interrotta per oltre due ore a causa di un violento temporale, i Bleus passano in vantaggio al 14’ con Kylian Mbappé. Alla ripresa del gioco, dopo la lunga sospensione, lo stesso attaccante firma il raddoppio al 54’, mentre Ousmane Dembélé cala il tris al 66’, chiudendo definitivamente la sfida e consegnando alla nazionale di Didier Deschamps la qualificazione anticipata.

Norvegia-Senegal 3-2, Haaland trascina gli scandinavi

Nello stesso raggruppamento, la Norvegia piega 3-2 il Senegal al termine di una gara spettacolare e si qualifica anch’essa alla fase successiva. Gli scandinavi sbloccano il risultato al 43’ con Marcus Holmgren Pedersen. Nella ripresa sale in cattedra Erling Haaland, autore del 2-0 al 48’ e del 3-1 al 58’. In mezzo arriva il momentaneo 2-1 del Senegal firmato da Ismaila Sarr al 53’. Lo stesso attaccante africano rende incandescente il finale realizzando il 3-2 al 90’+3, ma non basta per evitare la sconfitta.

Giordania-Algeria 1-2, rimonta vincente dei nordafricani

Nel gruppo J, infine, l’Algeria rimonta la Giordania e si impone 2-1 mantenendo vive le speranze di qualificazione. Sono i giordani a passare in vantaggio al 36’ con Nizar Al Rashdan, ma nella ripresa gli algerini ribaltano il risultato grazie alle reti di Nadhir Benbouali al 69’ e di Amine Gouiri all’82’, conquistando tre punti fondamentali nella corsa ai sedicesimi.

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