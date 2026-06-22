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Mondiali 2026: show di Olanda, Germania e Spagna, delude ancora Belgio

di Giuliano Spina

22 Giugno 2026

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Giuliano Spina