Mondiali 2026: show di Olanda, Germania e Spagna, delude ancora Belgio

Proseguono le emozioni dei Mondiali 2026 con una serie di partite ricche di gol, conferme e risultati sorprendenti. Dall’Olanda travolgente alla Spagna dominante, passando per il successo della Germania e le gare equilibrate di Belgio e Uruguay, il torneo entra sempre più nel vivo.

Olanda-Svezia 5-1: dominio Oranje con Gakpo e Brobbey

Netta affermazione dell’Olanda che travolge la Svezia per 5-1.

Gli olandesi sbloccano il match al 12’ con Brobbey, bravo a finalizzare da dentro l’area. Il raddoppio arriva al 25’ con Gakpo, che firma una conclusione precisa. La Svezia prova a reagire, ma al 33’ è ancora l’Olanda a colpire con Simons.

Nella ripresa il dominio continua: al 55’ Brobbey firma la doppietta personale, mentre al 68’ Gakpo segna ancora portando il risultato sul 5-0. Il gol della bandiera svedese arriva al 75’ con Isak, che accorcia inutilmente le distanze.

Germania-Costa d’Avorio 2-1: decisivo Musiala

Successo sofferto ma importante per la Germania che supera la Costa d’Avorio 2-1.

I tedeschi passano in vantaggio al 18’ con Musiala, bravo a inserirsi tra le linee e battere il portiere avversario. Il raddoppio arriva al 42’ con Havertz, che finalizza una bella azione corale.

Nella ripresa la Costa d’Avorio riapre la partita al 61’ con Kessié, ma la Germania resiste fino al triplice fischio.

Ecuador-Curacao 0-0: impresa difensiva

Partita equilibrata e senza reti tra Ecuador e Curacao.

La formazione caraibica resiste agli attacchi sudamericani grazie a una prova difensiva solida e al portiere protagonista soprattutto al 37’ e al 70’, quando salva il risultato.

Tunisia-Giappone 0-4: spettacolo nipponico

Netta vittoria del Giappone che travolge la Tunisia 4-0.

Il vantaggio arriva al 10’ con Minamino, seguito dal raddoppio al 29’ di Kubo. Nella ripresa il Giappone dilaga: al 52’ Ito firma il 3-0, mentre al 78’ arriva il poker di Endo.

Spagna-Arabia Saudita 4-0: Roja in controllo

La Spagna domina e batte l’Arabia Saudita 4-0.

Sblocca il match al 15’ Morata, poi al 34’ arriva il raddoppio di Pedri. Nel secondo tempo la Roja chiude i conti: al 60’ segna Ferran Torres, mentre al 77’ arriva il quarto gol di Yamal.

Belgio-Iran 0-0: gara bloccata

Pareggio senza reti tra Belgio e Iran, in una sfida povera di emozioni ma molto tattica. Le occasioni migliori arrivano nella ripresa, soprattutto al 66’ con Lukaku, fermato dal portiere.

Uruguay-Capo Verde 2-2: spettacolo e rimpianti

Partita ricca di gol tra Uruguay e Capo Verde, che termina 2-2.

Gli uruguaiani vanno avanti al 14’ con Núñez, raddoppio al 39’ con Valverde. Capo Verde però reagisce: al 58’ accorcia Mendes, e al 82’ trova il pareggio con Semedo.

Nuova Zelanda-Egitto 1-3: Salah decisivo

L’Egitto supera la Nuova Zelanda per 3-1 grazie a una grande prestazione di Salah.

Il fuoriclasse apre le marcature al 20’, poi al 47’ arriva il raddoppio di Marmoush. La Nuova Zelanda accorcia al 63’ con Wood, ma al 79’ Salah chiude definitivamente il match.

Mondiali 2026: risultati sempre più decisivi

Con queste gare i Mondiali 2026 entrano nel vivo, tra goleade, equilibrio e grandi prestazioni individuali che iniziano a delineare gli scenari della competizione.