Mondiali 2026: vincono Stati Uniti, Marocco, Brasile e Paraguay

Prosegue il cammino dei Mondiali 2026 con una serie di risultati importanti che iniziano a delineare gli equilibri dei vari gironi. Nelle gare disputate tra il 19 e il 20 giugno sono arrivati i successi di Stati Uniti, Marocco, Brasile e Paraguay, mentre Scozia, Haiti, Australia e Turchia escono sconfitte da sfide che potrebbero pesare notevolmente nella corsa alla qualificazione.

Gli Stati Uniti superano l’Australia e vedono gli ottavi

Nel Gruppo D gli Stati Uniti hanno conquistato una vittoria fondamentale battendo l’Australia per 2-0. La nazionale a stelle e strisce ha sbloccato l’incontro nel primo tempo grazie a una rete di Malik Tillman al 17′. Dopo aver controllato la reazione australiana, gli americani hanno chiuso definitivamente la partita nella ripresa con il gol di Patrick Agyemang al 71′.

Con questo successo gli Stati Uniti confermano il buon momento dopo l’esordio vincente contro il Paraguay e si candidano seriamente al passaggio del turno.

Marocco corsaro contro la Scozia

Nel Gruppo C arriva invece un successo pesante per il Marocco, che supera la Scozia con il minimo scarto. A decidere la sfida è stato il gol realizzato da Youssef En-Nesyri al 39′ del primo tempo.

Gli scozzesi hanno provato a reagire nella ripresa, ma la formazione nordafricana ha difeso con ordine il vantaggio conquistato prima dell’intervallo, ottenendo tre punti preziosi che la rilanciano nella corsa agli ottavi di finale.

Per la Scozia si tratta invece di una battuta d’arresto che complica il percorso nel girone dopo il successo ottenuto all’esordio contro Haiti.

Il Brasile cala il tris contro Haiti

Non stecca il Brasile, che conferma il proprio status di favorito imponendosi per 3-0 su Haiti. La Seleção ha indirizzato la partita già nel primo tempo grazie alla rete di Vinicius Junior al 18′.

Nella ripresa i verdeoro hanno aumentato il ritmo e trovato il raddoppio con Rodrygo al 56′. A chiudere definitivamente i conti è stato Endrick, che al 79′ ha firmato il terzo gol brasiliano.

Una vittoria netta che permette al Brasile di restare nelle zone alte della classifica del Gruppo C e di avvicinarsi alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Paraguay cinico, Turchia battuta di misura e fuori dal mondiale

Nel Gruppo D il Paraguay ha conquistato il primo successo nel torneo superando la Turchia per 1-0. La partita è stata molto equilibrata e decisa da un episodio nel secondo tempo.

A regalare la vittoria ai sudamericani è stato Julio Enciso, autore del gol decisivo al 67′. La Turchia ha cercato il pareggio nei minuti finali senza però riuscire a trovare la via della rete.

Per il Paraguay si tratta di tre punti fondamentali per restare in corsa per gli ottavi, mentre la Turchia di Vincenzo Montella è fuori dalla competizione.

Gironi sempre più aperti

Dopo queste sfide la situazione nei gruppi coinvolti resta ancora aperta, ma alcuni segnali iniziano a emergere con chiarezza. Gli Stati Uniti si confermano una delle sorprese più interessanti del torneo, il Brasile continua il proprio percorso da favorito, mentre Marocco e Paraguay rilanciano le proprie ambizioni qualificazione.

Le prossime giornate saranno decisive per definire le gerarchie e stabilire quali nazionali riusciranno ad accedere alla fase a eliminazione diretta del Mondiale 2026.