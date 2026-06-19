Mondiali 2026, risultati e marcatori: Svizzera travolgente, Canada show, Messico di misura

Proseguono le emozioni ai Mondiali 2026, con alcune gare che hanno offerto spettacolo, gol e risultati importanti in chiave qualificazione. Dalla goleada del Canada alla solidità della Svizzera, fino al successo di misura del Messico, la giornata ha regalato verdetti pesanti.

Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1, equilibrio e rimpianti

Sfida combattuta tra Repubblica Ceca e Sudafrica, terminata in parità. Gli africani passano in vantaggio al 28’ con un inserimento preciso di Mokoena, bravo a finalizzare un’azione corale. La Repubblica Ceca reagisce con pazienza e trova il pareggio al 67’ grazie a Schick, che insacca di testa su cross dalla destra. Un punto per parte che lascia entrambe le squadre ancora in corsa.

Svizzera-Bosnia 4-1, Manzambi trascina gli elvetici

Netto successo della Svizzera sulla Bosnia, soprattutto grazie alla prestazione di Manzambi. Il centrocampista apre le marcature al 12’ con un destro preciso dal limite. Al 34’ arriva il raddoppio firmato da Embolo, prima del tris ancora di Manzambi al 52’ su inserimento centrale.

La Bosnia prova a rientrare in partita al 60’ con il gol di Džeko, ma nel finale la Svizzera dilaga con il definitivo 4-1 al 78’ di Vargas, che chiude una prestazione dominante.

Canada-Qatar 6-0, goleada totale

Partita senza storia tra Canada e Qatar. I nordamericani sbloccano subito il match al 6’ con David, che apre la serie di gol. Al 18’ arriva il raddoppio di Davies su rigore, seguito dal tris di Larin al 27’.

Nel secondo tempo il Canada continua a spingere: al 49’ ancora David firma il 4-0, poi al 63’ Buchanan e al 75’ Hoilett completano la goleada per un clamoroso 6-0.

Messico-Corea del Sud 1-0, decide Lozano

Successo di misura del Messico contro la Corea del Sud in una gara molto equilibrata. Il gol decisivo arriva al 54’ con Lozano, bravo a finalizzare una ripartenza veloce.

La Corea del Sud prova a reagire soprattutto con Son, ma il portiere messicano Ochoa si conferma decisivo con interventi fondamentali che blindano il risultato fino al triplice fischio.