Mondiali 2026: l’Inghilterra cala il poker, sbattono Portogallo e Cristiano Ronaldo. Colombia e Ghana sorridono

I Mondiali 2026 continuano a regalare emozioni e sorprese. Nella notte italiana sono arrivate le vittorie di Inghilterra, Colombia e Ghana, mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo non è andato oltre un pareggio storico contro la Repubblica Democratica del Congo, capace di conquistare il primo punto mondiale della propria storia.

Tra goleade, rimonte e conferme, la seconda giornata della fase a gironi ha già iniziato a delineare gli equilibri di alcuni raggruppamenti.

Portogallo-Congo 1-1, storico punto per gli africani

Stecca all’esordio il Portogallo di Roberto Martínez. I lusitani vengono fermati sull’1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo, che festeggia così il primo punto conquistato nella storia del Paese ai Mondiali.

La partita si mette subito bene per il Portogallo grazie al gol di Pedro Neto al 13′, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa africana.

Il Congo però non si arrende e cresce con il passare dei minuti, trovando il meritato pareggio nella ripresa grazie a Meschack Elia, che al 83′ firma la rete dell’1-1 definitivo.

Cristiano Ronaldo prova a trascinare i suoi nel finale, ma il risultato non cambia e il Portogallo deve accontentarsi di un punto.

Inghilterra-Croazia 4-2, Kane trascina i Tre Leoni

Spettacolo e sei gol nella sfida tra Inghilterra e Croazia. A sorridere sono i britannici, che si impongono 4-2 grazie a una prestazione offensiva di alto livello.

L’Inghilterra parte forte e passa in vantaggio con Jude Bellingham al 12′. La Croazia reagisce e trova il pari al 28′ con Andrej Kramaric.

Prima dell’intervallo arriva però il nuovo vantaggio inglese grazie a Harry Kane, che firma il 2-1 al 40′.

Nella ripresa il match resta apertissimo. Ivan Perisic trova il 2-2 al 57′, ma la squadra di Gareth Southgate cambia marcia nel finale. Bukayo Saka realizza il 3-2 al 71′, mentre ancora Kane chiude definitivamente la sfida all’87’ con la rete del 4-2.

Uzbekistan-Colombia 1-3, sudamericani in controllo

La Colombia conferma le proprie ambizioni e supera l’Uzbekistan per 3-1, conquistando tre punti importanti nel Gruppo K.

I sudamericani sbloccano il risultato già al 18′ con Luis Díaz, tra i più attesi protagonisti della selezione colombiana.

L’Uzbekistan riesce a restare in partita e trova il pareggio al 34′ grazie a Eldor Shomurodov, che infiamma i tifosi asiatici.

Nella ripresa però emerge la maggiore qualità della Colombia. Jhon Arias riporta avanti i suoi al 61′, mentre Rafael Santos Borré firma il definitivo 3-1 all’82’.

Ghana-Panama 1-0, decide Kudus

Basta una rete al Ghana per conquistare il successo contro Panama e iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino mondiale.

La sfida si rivela equilibrata e combattuta, con poche occasioni da gol da entrambe le parti. A rompere l’equilibrio è Mohammed Kudus, che al 67′ trova la giocata decisiva che vale l’1-0.

Nel finale Panama prova a reagire, ma la difesa ghanese resiste senza particolari problemi fino al triplice fischio.

Classifiche che iniziano a prendere forma

La seconda giornata dei Mondiali 2026 conferma come nessuna partita possa essere considerata scontata. Il pareggio del Portogallo contro il Congo rappresenta una delle prime sorprese della competizione, mentre Inghilterra e Colombia lanciano segnali importanti alle rivali grazie a prestazioni convincenti.

Per Cristiano Ronaldo e compagni servirà invece una pronta reazione nelle prossime uscite per evitare complicazioni in un girone che si preannuncia più equilibrato del previsto.