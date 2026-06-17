Mondiali 2026, brillano Messi e Mbappé: Francia e Argentina partono forte, poker della Norvegia

Francia-Senegal 3-1, Mbappé guida i Blues

La Francia debutta con una vittoria convincente contro il Senegal, imponendosi per 3-1 grazie soprattutto alla prestazione del suo uomo simbolo, Kylian Mbappé.

I campioni del mondo passano in vantaggio al 14′ con Mbappé, bravo a finalizzare un’azione offensiva dei Bleus. Al 38′ arriva il raddoppio firmato da Ousmane Dembélé, che porta i francesi sul 2-0 prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Senegal prova a rientrare in partita accorciando le distanze con Habib Diarra al 52′, ma all’83’ è ancora Mbappé a chiudere definitivamente i conti con la rete del 3-1 che vale la doppietta personale e i primi tre punti nel Gruppo I.

Marcatori

14′ Mbappé (Francia)

38′ Dembélé (Francia)

52′ Diarra (Senegal)

83′ Mbappé (Francia)

Iraq-Norvegia 1-4, Haaland subito protagonista

Parte forte anche la Norvegia, che supera nettamente l’Iraq con un convincente 4-1 e raggiunge la Francia in testa al Gruppo I.

Gli scandinavi sbloccano il risultato al 13′ con Leo Østigård. Al 37′ arriva il raddoppio di Erling Haaland, sempre più leader della nazionale norvegese.

L’Iraq prova a restare in partita e accorcia le distanze al 55′ con Ibrahim Bayesh, ma la reazione norvegese è immediata. Al 62′ Antonio Nusa firma il 3-1 e al 74′ ancora Haaland realizza la sua doppietta personale fissando il risultato sul definitivo 4-1.

Marcatori

13′ Østigård (Norvegia)

37′ Haaland (Norvegia)

55′ Bayesh (Iraq)

62′ Nusa (Norvegia)

74′ Haaland (Norvegia)

Argentina-Algeria 3-0, Messi entra nella storia

L’Argentina supera con autorità l’Algeria e festeggia una nuova impresa di Lionel Messi.

L’Albiceleste passa in vantaggio al 18′ proprio con il suo capitano, che diventa così il primo calciatore nella storia a segnare in sei diverse edizioni dei Mondiali. Un record che conferma ulteriormente la grandezza del fuoriclasse argentino.

Nel secondo tempo la nazionale di Scaloni chiude la pratica con il raddoppio di Lautaro Martínez al 61′ e il tris definitivo firmato da Julián Álvarez all’84’.

Marcatori

18′ Messi (Argentina)

61′ Lautaro Martínez (Argentina)

84′ Julián Álvarez (Argentina)

Austria-Giordania 3-1, buona la prima per gli austriaci

Successo anche per l’Austria, che supera la Giordania per 3-1 nella gara inaugurale del Gruppo J.

Gli austriaci partono forte e trovano il vantaggio al 7′ con Christoph Baumgartner. La Giordania reagisce e pareggia al 29′ grazie a Mousa Al-Taamari.

Nella ripresa l’Austria alza il ritmo e torna avanti al 58′ con Michael Gregoritsch. Nel finale, all’86’, Marcel Sabitzer firma il gol del definitivo 3-1.

Marcatori

7′ Baumgartner (Austria)

29′ Al-Taamari (Giordania)

58′ Gregoritsch (Austria)

86′ Sabitzer (Austria)

Il programma della giornata

Il Mondiale prosegue oggi con altre due sfide molto attese. Alle ore 19 scenderanno in campo Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, mentre alle 22 sarà la volta di Inghilterra-Croazia, uno degli incontri più interessanti di questa prima fase della competizione. All’una di notte si affronteranno Ghana e Panama e alle 4 del mattino toccherà a Uzabekistan-Colombia.