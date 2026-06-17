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Mondiali 2026, brillano Messi e Mbappé: Francia e Argentina partono forte, poker della Norvegia

di Giuliano Spina

17 Giugno 2026

Le grandi stelle iniziano a lasciare il segno ai Mondiali 2026. Da una parte Kylian Mbappé trascina la Francia al successo contro il Senegal, dall’altra Lionel Messi continua a scrivere la storia diventando il primo giocatore a segnare in sei diverse edizioni della Coppa del Mondo. In una giornata ricca di gol e spettacolo arrivano anche le vittorie di Norvegia e Austria, mentre l’Argentina conferma il proprio ruolo di favorita.

 

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Giuliano Spina