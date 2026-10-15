Reggio Calabria Comics, domani si alza il sipario: il Castello Aragonese diventa la casa della cultura pop

Dal 16 al 18 ottobre tre giorni tra fumetti, cosplay, videogiochi, doppiaggio e spettacoli. Atteso Ross Mullan, il volto degli Estranei di Game of Thrones. Domenica il gran finale con il Contest Cosplay.

Il conto alla rovescia è finito. Da domani, venerdì 16 ottobre, Reggio Calabria si prepara a immergersi in tre giornate dedicate alla fantasia, alla creatività e alla cultura pop con il ritorno del Reggio Calabria Comics 2026. A fare da cornice alla manifestazione sarà il suggestivo Castello Aragonese, insieme a Piazza Castello, che per l’occasione si trasformeranno in un punto d’incontro per appassionati di fumetti, anime, manga, videogiochi, cosplay e intrattenimento.

Un’edizione che punta a coinvolgere pubblici di tutte le età, mettendo in dialogo linguaggi artistici differenti e passioni capaci di unire generazioni diverse. Non soltanto una fiera del fumetto, dunque, ma un’esperienza che attraversa il mondo dell’illustrazione, dell’animazione, del doppiaggio, dei giochi di ruolo e della musica, con incontri, attività interattive e spettacoli distribuiti tra gli spazi interni ed esterni della fortezza.

Il Castello Aragonese al centro dell’immaginario pop

La scelta del Castello Aragonese rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti dell’edizione 2026. Un luogo simbolo della città che incontra universi narrativi lontani, dai grandi classici del fumetto italiano alle saghe fantasy internazionali.

Anche il manifesto ufficiale, firmato dall’illustratore, fumettista e colorista Pasquale Ferrara, racconta questa contaminazione, mettendo in dialogo l’universo de Il Trono di Spade con quello di Dylan Dog. Due immaginari diversi che diventano il simbolo di una manifestazione capace di intrecciare tradizione fumettistica, cultura contemporanea e nuove forme di intrattenimento.

All’interno del Castello troveranno spazio le aree dedicate ai fumetti, agli espositori, al cosplay e al gaming, con tornei di videogiochi, simulatori di guida e attività legate ai giochi di carte. Previsto anche lo Space Comics, con iniziative dedicate all’astronomia e al planetario.

In Piazza Castello, invece, spazio alle attività all’aperto, ai giochi, ai talk, agli spettacoli e agli appuntamenti con gli ospiti. Un programma pensato per trasformare il centro cittadino in un luogo di partecipazione e condivisione.

Ross Mullan tra gli ospiti più attesi

Tra i nomi di maggiore richiamo figura Ross Mullan, attore e burattinaio canadese-britannico conosciuto dal pubblico internazionale per aver interpretato gli Estranei, i temibili White Walkers della celebre serie televisiva Game of Thrones.

La sua presenza rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dai fan delle produzioni fantasy e televisive. Mullan incontrerà il pubblico venerdì 16 ottobre alle 16.30 in Piazza Castello e tornerà sabato 17 ottobre alle 17.30 per un nuovo appuntamento accompagnato da un talk.

Accanto all’ospite internazionale, il programma darà ampio spazio al mondo del fumetto e del doppiaggio italiano.

Sabato 17 ottobre, alle 15, sarà protagonista Marco Gervasio, autore Disney che ha firmato numerose storie di Topolino, Paperinik e Fantomius, con un incontro dedicato a Disney e Panini Comics.

Alle 16 arriverà Fabrizio Mazzotta, doppiatore e direttore di doppiaggio noto, tra gli altri, per aver dato voce a Krusty il Clown ne I Simpson e a Eros in Pollon. A seguire, Guendalina Ward sarà protagonista di un appuntamento dedicato al doppiaggio dal vivo.

Domenica 18 ottobre saranno invece attese Flavia Altomonte e Giuliana Atepi, quest’ultima particolarmente conosciuta dagli appassionati di anime per il suo lavoro in produzioni come Bleach, Assassination Classroom e Dan Da Dan.

Videogiochi, animazione e musica: un programma per tutti

Il Reggio Calabria Comics non si limiterà al fumetto tradizionale. Durante le tre giornate, gli appassionati potranno partecipare a tornei di Tekken, League of Legends, Yu-Gi-Oh! e FIFA, oltre a scoprire giochi di ruolo, giochi da tavolo, miniature e attività interattive.

Spazio anche all’animazione con Magmanimation, protagonista di diversi appuntamenti dedicati ai cortometraggi e ai progetti audiovisivi. Tra le iniziative previste figurano la presentazione di Inside, nella giornata inaugurale, e quella di Kryptonite, sabato.

La musica contribuirà ad animare il fine settimana con dj set e spettacoli ispirati al mondo dei cartoni animati. Venerdì salirà sul palco la tribute band Anime d’Avena, mentre sabato sera sono attesi il dj set di Elisa Campolo e Loredana Cosmi e il live show dei Raggi Fotonici, legati all’universo delle sigle televisive e dell’animazione.

Non mancheranno iniziative dedicate alle associazioni e alle realtà del territorio, in un programma che punta a valorizzare anche la dimensione comunitaria della manifestazione.

Domenica il gran finale con il Contest Cosplay

Uno dei momenti più attesi sarà quello di domenica 18 ottobre, quando il Castello Aragonese diventerà il palcoscenico del Contest Cosplay.

Costumi, interpretazioni e performance porteranno in scena personaggi provenienti da fumetti, anime, videogiochi e serie televisive, dando spazio alla creatività e alla passione dei partecipanti.

Il programma prevede un workshop dedicato al cosplay alle 13, seguito dal prejudging alle 14 e dalla gara vera e propria alle 17. La giornata si concluderà con le premiazioni, previste alle 21.30, e con il Cartoon Party di DJ Osso, in programma alle 19.30.

Un appuntamento che rappresenta molto più di una semplice competizione: il cosplay è infatti una delle espressioni più partecipate della cultura pop contemporanea, capace di trasformare l’ammirazione per un personaggio in un’esperienza creativa e condivisa.

Una manifestazione che guarda alla città

L’edizione 2026 si presenta come un’occasione per rafforzare il ruolo di Reggio Calabria nel panorama degli eventi dedicati alla cultura pop, richiamando appassionati dalla Calabria, dalla Sicilia e da altre regioni italiane.

Portare il Comics nel cuore della città significa anche valorizzare uno spazio storico come il Castello Aragonese, facendolo dialogare con linguaggi contemporanei e con un pubblico eterogeneo. Un incontro tra memoria e immaginazione che può contribuire a rendere la manifestazione un appuntamento significativo per la vita culturale cittadina.

Organizzato da Geo Reghium, con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in partenariato con il Comune di Reggio Calabria e in collaborazione con Poste Italiane, il Reggio Calabria Comics si prepara così ad aprire le proprie porte.

Da domani a domenica, tra fumetti, personaggi fantastici, videogiochi, musica e spettacoli, il Castello Aragonese sarà il luogo in cui la fantasia incontrerà la città. Per tre giorni, Reggio Calabria parlerà il linguaggio universale delle storie, dimostrando come la cultura pop possa diventare occasione di incontro, partecipazione e scoperta.