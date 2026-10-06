Malta Comics Con, il mondo del fumetto torna protagonista nel cuore del Mediterraneo

Il 10 e 11 ottobre Malta torna a essere punto di incontro per appassionati, artisti, illustratori e protagonisti della cultura pop con una nuova edizione della Malta Comics Con, appuntamento dedicato al mondo del fumetto, dell’illustrazione e dell’intrattenimento. Tra gli ospiti presenti anche l’artista italiana Val Romeo, che porterà sull’isola il suo universo ispirato alla mitologia egizia.

Per due giornate, Malta si trasforma in un grande spazio dedicato alla nona arte e all’immaginario fantastico. La Malta Comics Con si conferma infatti un appuntamento capace di riunire pubblico, autori e appassionati provenienti da diversi Paesi, offrendo un’occasione di incontro e confronto attorno a fumetti, illustrazione, cultura pop, cosplay e creatività.

Una manifestazione che guarda al fumetto non soltanto come forma di intrattenimento, ma anche come linguaggio artistico e strumento attraverso il quale reinterpretare storie, culture e tradizioni. È proprio questa dimensione internazionale a rendere particolarmente significativo l’appuntamento maltese, in un’isola da sempre crocevia di popoli e culture nel cuore del Mediterraneo.

Tra gli ospiti anche Val Romeo

A rappresentare la creatività italiana sarà Val Romeo, che parteciperà alla manifestazione il 10 e 11 ottobre, portando a Malta “Kemet – Il percorso degli Dei”, progetto artistico dedicato all’affascinante universo della mitologia egizia.

Il progetto conduce il pubblico in un viaggio attraverso le divinità dell’antico Egitto, reinterpretate attraverso lo sguardo e la sensibilità dell’artista. Un percorso nel quale arte, fumetto e mitologia si incontrano per riportare alla luce figure e racconti appartenenti a una delle civiltà più affascinanti della storia.

La presenza di Val Romeo alla Malta Comics Con rappresenta così anche un ideale ponte culturale tra Italia e Malta: due realtà geograficamente vicine, unite dal Mediterraneo e, in questa occasione, dalla passione per il fumetto e per le diverse forme dell’arte visiva.

Il fascino senza tempo della mitologia egizia

Al centro di “Kemet – Il percorso degli Dei” c’è un immaginario che continua ad affascinare generazioni. Le divinità egizie, con le loro caratteristiche, i loro simboli e le loro storie, diventano protagoniste di un percorso artistico che guarda al passato per raccontarlo attraverso un linguaggio contemporaneo.

È anche questo uno degli elementi che rendono interessante la partecipazione di Val Romeo alla manifestazione maltese: portare all’interno di una convention internazionale un progetto profondamente legato alla storia e alla cultura dell’antico Egitto significa inserirlo in un contesto nel quale linguaggi e immaginari diversi possono incontrarsi.

Per gli appassionati che visiteranno la Malta Comics Con nelle giornate del 10 e 11 ottobre sarà dunque un’occasione per conoscere più da vicino il progetto “Kemet – Il percorso degli Dei” e incontrare direttamente la sua autrice.

Un appuntamento che guarda oltre i confini

La Malta Comics Con conferma, ancora una volta, quanto il mondo del fumetto sia oggi un fenomeno capace di superare confini geografici e culturali. Fumetti, illustrazione, cosplay e cultura pop costituiscono un linguaggio internazionale, capace di creare comunità e mettere in comunicazione artisti e pubblico.

In questo scenario, la partecipazione di Val Romeo aggiunge all’evento una particolare suggestione: le antiche divinità di Kemet attraversano idealmente il Mediterraneo e arrivano sull’isola di Malta, continuando quel viaggio tra arte, storia e immaginazione che rappresenta il cuore del progetto.

Il 10 e 11 ottobre, dunque, Malta sarà ancora una volta un punto di riferimento per gli appassionati della nona arte. E tra gli universi fantastici che animeranno la manifestazione ci sarà anche quello di “Kemet – Il percorso degli Dei”, pronto a incontrare il pubblico maltese e internazionale.

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