Incendi boschivi sempre più estremi: il rapporto UE lancia l’allarme sugli effetti del cambiamento climatico

Gli incendi boschivi non rappresentano più un’emergenza limitata ai mesi estivi né un problema circoscritto ai Paesi del Mediterraneo. A dirlo è il nuovo rapporto del Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea, che fotografa una situazione sempre più critica: in Europa i roghi stanno diventando più frequenti, più violenti e sempre più difficili da gestire.

L’analisi, elaborata sulla base dei dati raccolti dal sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS), evidenzia come il cambiamento climatico stia modificando profondamente il comportamento degli incendi, estendendo il rischio anche a territori che fino a pochi anni fa erano considerati relativamente al sicuro.

Una stagione degli incendi che non finisce più

Uno degli aspetti più significativi emersi dal rapporto riguarda l’allungamento della stagione degli incendi. Se in passato il periodo più critico coincideva quasi esclusivamente con l’estate, oggi la situazione è cambiata radicalmente.

Le prime emergenze si registrano già in primavera, mentre gli episodi continuano fino all’autunno inoltrato. In alcuni casi vengono documentati incendi perfino durante i mesi invernali, un fenomeno che fino a pochi anni fa era considerato eccezionale.

Questa evoluzione rende molto più complessa la gestione delle emergenze e costringe i sistemi di prevenzione a rimanere operativi per periodi sempre più lunghi.

Rischio crescente: incendi più grandi e difficili da spegnere

Secondo gli esperti del JRC aumentano gli incendi di vasta estensione e ad alta intensità, alimentati da una combinazione di fattori climatici sempre più favorevoli alla propagazione delle fiamme.

Le ondate di calore sempre più frequenti, i lunghi periodi di siccità e una vegetazione resa estremamente secca dalle elevate temperature creano infatti condizioni ideali perché un incendio si sviluppi rapidamente e diventi difficile da controllare.

Oltre ai danni ambientali, questi eventi producono conseguenze sempre più pesanti anche sul piano economico e sanitario.

Il fenomeno si espande oltre il Mediterraneo

Se Italia, Spagna, Grecia e Portogallo continuano a rappresentare le aree più esposte, il rapporto mette in evidenza un cambiamento importante: il rischio si sta progressivamente spostando anche verso l’Europa centrale, le regioni alpine e persino alcune zone del Nord Europa.

Si tratta di un segnale che conferma come gli incendi boschivi siano ormai un problema continentale e non più esclusivamente mediterraneo.

Gli effetti sul clima e sulla salute

Il rapporto sottolinea inoltre come gli incendi contribuiscano ad alimentare ulteriormente il cambiamento climatico.

Ogni grande rogo libera infatti nell’atmosfera enormi quantità di anidride carbonica, oltre a polveri sottili e altri inquinanti che peggiorano sensibilmente la qualità dell’aria.

Le conseguenze sanitarie sono particolarmente rilevanti nelle aree raggiunte dalle nubi di fumo, dove aumentano i casi di patologie respiratorie e cardiovascolari, soprattutto tra anziani, bambini e persone fragili.

Parallelamente si registrano gravi perdite di biodiversità, degrado del suolo e alterazioni degli ecosistemi forestali.

La prevenzione diventa strategica

Per il Joint Research Centre la risposta non può limitarsi all’intervento durante le emergenze.

Serve rafforzare le politiche di prevenzione attraverso una gestione più attenta delle foreste, la riduzione del materiale vegetale combustibile, una pianificazione territoriale capace di limitare il rischio e sistemi di monitoraggio sempre più avanzati.

Fondamentale sarà anche il coordinamento tra i diversi Stati membri dell’Unione europea, poiché gli incendi, sempre più spesso, assumono dimensioni e conseguenze che superano i confini nazionali.

Un fenomeno ormai strutturale

La conclusione del rapporto è chiara: gli incendi boschivi sono diventati una componente stabile della crisi climatica europea.

Non si tratta più di eventi eccezionali, ma di una realtà destinata ad aggravarsi se non verranno adottate misure efficaci sia per ridurre le emissioni climalteranti sia per aumentare la capacità di adattamento dei territori.

Per questo motivo il JRC invita a integrare la gestione del rischio incendi all’interno delle politiche climatiche, forestali e sanitarie dell’Unione europea, trasformando la prevenzione in una priorità strategica per il futuro del continente.