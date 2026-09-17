Raccolta delle olive nel Ragusano, tra tradizione e turismo rurale: la Tonda Iblea protagonista

Settembre entra nel vivo e in Sicilia le temperature estive iniziano lentamente a lasciare spazio ai primi segnali dell’autunno. Nel Ragusano, in particolare nell’area compresa tra Chiaramonte Gulfi e Comiso, è tempo di raccolta delle olive, una delle attività più importanti della stagione agricola e una tradizione profondamente legata alla vita delle comunità iblee.

La raccolta accompagna il territorio dall’inizio dell’autunno fino a novembre, quando l’abbassamento delle temperature segna progressivamente la fine delle operazioni nei campi. È un momento che coinvolge produttori, famiglie e lavoratori agricoli, ma che negli ultimi anni rappresenta anche un’occasione per avvicinare visitatori e turisti alla cultura rurale siciliana.

Chiaramonte Gulfi, il «Balcone di Sicilia»

Nel territorio ibleo la raccolta delle olive assume un significato particolare. Chiaramonte Gulfi, conosciuta anche come «Balcone di Sicilia», offre dalla sua posizione panoramica una vista che abbraccia gran parte della Sicilia sud-orientale e arriva fino alla costa meridionale e al Golfo di Gela.

È in questo paesaggio caratterizzato da colline, campagne e uliveti che si trovano anche numerosi ulivi secolari, testimoni di una coltivazione che rappresenta da generazioni una componente importante dell’identità agricola del territorio.

Tra le varietà più rappresentative dell’area c’è la Tonda Iblea, cultivar simbolo della Dop Monti Iblei e particolarmente apprezzata soprattutto per la produzione di olio extravergine di oliva.

Tonda Iblea, una cultivar simbolo degli Iblei

La Tonda Iblea viene utilizzata principalmente per la produzione di olio, ma può essere destinata anche al consumo come oliva da mensa. Il suo profilo sensoriale è caratterizzato da note che ricordano il pomodoro verde, accompagnate da sentori più delicati di carciofo, mandorla fresca ed erba appena tagliata.

Al palato l’olio ottenuto da questa cultivar presenta generalmente una componente amara e piccante, caratteristiche che contribuiscono alla sua riconoscibilità e alla complessità del prodotto.

La pianta è inoltre considerata adatta alle condizioni del territorio, mostrando una buona resistenza sia al freddo sia agli attacchi di alcuni insetti. La qualità del prodotto finale dipende però anche dal momento e dalle modalità con cui le olive vengono raccolte e lavorate.

La raccolta delle olive, una tradizione che coinvolge il territorio

La raccolta non è soltanto un’attività agricola, ma continua a rappresentare un momento di partecipazione collettiva. Nei campi si lavora durante le ore di luce, organizzando le operazioni con attenzione per portare le olive dai terreni ai frantoi nel minor tempo possibile.

Il lavoro può proseguire per gran parte della giornata e richiede cura e organizzazione, soprattutto quando gli uliveti sono estesi o caratterizzati dalla presenza di piante secolari.

È una pratica che conserva ancora oggi molti elementi della tradizione agricola locale, pur affiancandosi a tecniche e strumenti moderni che permettono di rendere le operazioni più efficienti.

Dagli uliveti al turismo esperienziale

Intorno alla raccolta delle olive si è sviluppato anche un crescente interesse per il turismo rurale ed esperienziale. Diverse aziende agricole del territorio organizzano percorsi dedicati alla conoscenza dell’olio, degustazioni e attività che permettono ai visitatori di entrare in contatto diretto con il lavoro nei campi.

L’esperienza diventa così un modo per conoscere non soltanto il prodotto finale, ma anche il paesaggio, le tecniche agricole e le tradizioni che lo accompagnano.

La raccolta delle olive diventa quindi un punto d’incontro tra agricoltura, cultura, gastronomia e turismo, contribuendo a valorizzare un territorio che ha nell’olivicoltura una delle sue espressioni più riconoscibili.

In un contesto segnato anche dalle difficoltà legate alla disponibilità d’acqua e alla siccità, la continuità della produzione olivicola rappresenta inoltre un elemento importante per l’economia agricola locale e per la tutela del paesaggio rurale degli Iblei.

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