14 ottobre 1979, la prima grande marcia per i diritti LGBTQ+ a Washington: 100 mila persone per chiedere uguaglianza

Il 14 ottobre 1979 Washington diventò il centro di una mobilitazione destinata a segnare la storia del movimento per i diritti delle persone omosessuali negli Stati Uniti. Decine di migliaia di manifestanti attraversarono la capitale americana per partecipare alla National March on Washington for Lesbian and Gay Rights, la prima grande marcia nazionale per i diritti delle persone lesbiche e gay. Una manifestazione che portò nelle strade richieste di uguaglianza, protezione dalle discriminazioni e riconoscimento dei diritti civili.

Le stime sulla partecipazione variano tra 75 mila e 125 mila persone, con circa 100 mila manifestanti indicati da numerose ricostruzioni storiche. Il corteo partì dal Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti, per raggiungere il Monumento a Washington, trasformando il cuore politico del Paese in un luogo di rivendicazione collettiva.

Dall’eredità di Stonewall all’indignazione per l’assassinio di Harvey Milk

La manifestazione arrivò a dieci anni dai moti di Stonewall del giugno 1969, considerati uno degli eventi simbolo della nascita del moderno movimento per i diritti LGBTQ+. Gli scontri scoppiati a New York dopo un raid della polizia allo Stonewall Inn avevano contribuito a rafforzare la mobilitazione contro le discriminazioni e a dare impulso a nuove forme di organizzazione e visibilità pubblica.

A rendere ancora più urgente la richiesta di tutela dei diritti fu l’assassinio di Harvey Milk, politico e attivista gay eletto nel consiglio dei supervisori di San Francisco, ucciso nel novembre 1978 insieme al sindaco George Moscone. La sua morte aveva suscitato indignazione e rafforzato la consapevolezza della vulnerabilità delle persone omosessuali in un contesto segnato da ostilità sociali e contrasti politici.

La marcia del 1979 nacque così dall’incontro tra la memoria delle lotte precedenti, il dolore per la violenza subita da esponenti della comunità e la necessità di trasformare le rivendicazioni in obiettivi concreti. Negli Stati Uniti, infatti, le persone omosessuali continuavano a confrontarsi con discriminazioni sul lavoro, nelle istituzioni, nella vita familiare e nei rapporti con le forze dell’ordine.

Le donne lesbiche e gli attivisti neri e ispanici in prima fila

Uno degli aspetti significativi della manifestazione fu l’attenzione riservata alla pluralità delle voci all’interno del movimento. Le donne lesbiche e gli attivisti neri e ispanici furono posti in una posizione di primo piano nel corteo, una scelta che riconosceva come le discriminazioni legate all’orientamento sessuale potessero intrecciarsi con quelle fondate sul genere e sull’appartenenza etnica.

La marcia non rappresentò soltanto una richiesta di riconoscimento per una minoranza, ma anche un confronto interno su chi dovesse avere spazio e visibilità nella lotta per i diritti. Le esperienze delle donne e delle persone appartenenti a comunità razzializzate contribuivano a mettere in luce le differenze presenti all’interno dello stesso movimento e la necessità di affrontarle.

Tra le personalità che intervennero o presero parte alla mobilitazione figuravano la poeta e attivista Audre Lorde, lo scrittore Allen Ginsberg e la femminista Kate Millett. Le loro presenze testimoniavano il legame tra la battaglia per i diritti delle persone omosessuali e più ampie riflessioni sulla libertà individuale, sull’identità e sull’uguaglianza.

Cinque richieste al governo federale

La manifestazione non si limitò a esprimere solidarietà e indignazione. Gli organizzatori presentarono una piattaforma articolata in cinque richieste fondamentali, con l’obiettivo di sollecitare interventi legislativi e amministrativi capaci di contrastare le discriminazioni.

Il primo punto riguardava l’approvazione di una legge organica sui diritti civili che vietasse le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. Una richiesta che mirava a garantire una protezione più ampia e uniforme, superando la frammentazione delle tutele esistenti.

La seconda chiedeva un ordine esecutivo presidenziale per proibire le discriminazioni nel governo federale, nelle forze armate e nelle aziende che lavoravano su appalti pubblici. Al centro c’era il riconoscimento del principio secondo cui le istituzioni statali e gli organismi collegati all’amministrazione federale avrebbero dovuto assicurare pari trattamento.

La terza rivendicazione puntava all’abrogazione delle leggi statali contro la sodomia, utilizzate per criminalizzare determinati rapporti sessuali consensuali, anche tra adulti dello stesso sesso. Norme che, in diversi Stati, contribuivano a mantenere le persone omosessuali in una condizione di vulnerabilità giuridica.

La quarta richiesta riguardava la fine delle discriminazioni nelle procedure di affidamento e adozione dei figli e nelle politiche sull’immigrazione, ambiti nei quali l’omosessualità poteva costituire un ostacolo o un motivo di esclusione.

Infine, gli organizzatori chiedevano di proteggere i giovani dalle disposizioni discriminatorie e di contrastare le molestie e le violenze attribuite alle forze di polizia. Un punto che collegava la tutela dei diritti alla sicurezza quotidiana e alla necessità di garantire protezione anche alle persone più esposte agli abusi.