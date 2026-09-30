Sabrina, vita da strega compie 30 anni: negli Stati Uniti torna la magia della serie cult

La sitcom con Melissa Joan Hart festeggia tre decenni dal debutto con reunion, eventi dal vivo e un ritorno alla nostalgia degli anni Novanta

Trent’anni e non sentirli. Il prossimo 27 settembre 2026 ricorre il trentesimo anniversario del debutto televisivo di Sabrina, vita da strega, la sitcom che ha accompagnato una generazione di spettatori tra magia, commedia adolescenziale e vita quotidiana.

Era il 27 settembre 1996 quando Melissa Joan Hart vestiva per la prima volta i panni di Sabrina Spellman, un’adolescente apparentemente normale alle prese con una famiglia tutt’altro che ordinaria. A vivere con lei, nella celebre casa di Greendale, c’erano infatti le zie Hilda e Zelda, interpretate da Caroline Rhea e Beth Broderick, e il sarcastico gatto Salem, uno dei personaggi più amati dell’intera serie.

A trent’anni di distanza, la magia non sembra essersi esaurita. Negli Stati Uniti il compleanno della sitcom viene celebrato soprattutto attraverso reunion del cast ed eventi dal vivo, che riportano sul palco alcuni degli interpreti originali.

La reunion del cast

Uno dei momenti centrali delle celebrazioni è stata la reunion che ha riunito diversi protagonisti della serie. Accanto a Melissa Joan Hart sono tornati a incontrare il pubblico anche Beth Broderick, Caroline Rhea, Nate Richert, Soleil Moon Frye, Michelle Beaudoin, Jenna Leigh Green, Elisa Donovan e David Lascher.

Un’occasione per ripercorrere la storia della sitcom attraverso ricordi dal set, aneddoti, bloopers e momenti di spettacolo, ma soprattutto per incontrare quei fan che, dagli anni Novanta a oggi, hanno continuato a mantenere vivo il legame con la serie.

Il successo dell’iniziativa ha portato alla programmazione di una vera e propria tournée celebrativa negli Stati Uniti, con numerosi appuntamenti dal vivo.

Una tournée nel segno di Halloween

La scelta della data di partenza non poteva essere più adatta: la tournée del trentesimo anniversario prenderà il via il 31 ottobre 2026, giorno di Halloween, a Beverly, nel Massachusetts.

Il programma prevede diverse tappe negli Stati Uniti e spettacoli dedicati al pubblico della serie, tra sketch, racconti degli attori, immagini e ricordi legati agli anni trascorsi sul set.

Una scelta che richiama inevitabilmente l’immaginario della sitcom: streghe, incantesimi, Halloween e soprattutto quella particolare combinazione di commedia familiare e soprannaturale che ha reso Sabrina, vita da strega uno dei titoli più riconoscibili della televisione degli anni Novanta.

Da sitcom per ragazzi a fenomeno generazionale

Il successo di Sabrina, vita da strega non si è limitato agli ascolti televisivi. Nel corso degli anni la serie è diventata un vero e proprio fenomeno della cultura pop, capace di mantenere un pubblico affezionato anche dopo la conclusione della trasmissione originale.

Sette stagioni e 163 episodi hanno raccontato la crescita di Sabrina, dalla scoperta dei suoi poteri fino all’ingresso nell’età adulta, accompagnandola tra scuola, amicizie, relazioni sentimentali e inevitabili disastri magici.

E proprio il passare del tempo sembra aver rafforzato il legame con il pubblico. Per molti spettatori, rivedere oggi Sabrina, Hilda, Zelda, Harvey e Salem significa tornare a un periodo preciso della propria adolescenza.

Nessun nuovo capitolo, almeno per ora

Il trentesimo anniversario riporta dunque sul palcoscenico gli interpreti originali, ma non coincide, al momento, con l’annuncio di una nuova stagione della sitcom originale.

La celebrazione punta piuttosto sulla memoria della serie e sull’incontro tra il cast e i fan. Una formula che sembra rispondere perfettamente alla voglia di nostalgia che accompagna molte delle produzioni televisive degli anni Novanta.

Dopo tre decenni, insomma, Sabrina Spellman continua a funzionare come una piccola macchina del tempo. Basta rivedere la casa delle Spellman, ascoltare una battuta di Salem o ritrovare le zie Hilda e Zelda per tornare immediatamente a Greendale.

E forse è proprio questa la vera magia di Sabrina, vita da strega: alcune serie finiscono, altre continuano a vivere nei ricordi di chi le ha amate.