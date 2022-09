“Riempiamo lo stadio“. Ross Pelligra lancia l’appello ai tifosi catanesi per il prossimo campionati di Serie D durante la presentazione della nuova campagna abbonamenti 2022/2023 del Catania presso l’area congressuale del President Park Hotel ad Aci Castello.

La conferenza stampa è stata aperta dal presidente Pelligra.

«Sono felice di essere qui a presentare questo progetto che è il più importante di tanti altri. In merito ai progetti da fare nel territorio prima bisognerà fare delle valutazioni. Il management sta lavorando duramente per allestire una squadra già forte per vincere il campionato. Sono orgoglioso di quello che è stato fatto ma ci sarà anche tanto lavoro da fare. Ritornerò il 25 ottobre per andare al Massimino che spero sarà pieno in quella occasione. Oggi presentiamo la campagna abbonamenti che avrà prezzi contenuti per favorire i tifosi e averli tutti allo stadio. Vogliamo vedere le famiglie allo stadio».

Da lunedì 5 settembre alle ore 12 sarà possibile acquistare l’abbonamento ai match casalinghi del Catania.

Inizialmente saranno disponibili 9.800 sottoscrizioni a causa della capienza al momento massima del Massimino, legata a questioni di agibilità, anche se l’intenzione del club è quella di riportarla subito a 20 mila.

Annunciate anche diverse iniziative: gli Under 12 pagheranno 0,50 centesimi per partita, mentre per i disabili (e l’accompagnatore) l’ingresso sarà gratuito.

I PREZZI

Curva Nord e Sud: Intero 65 euro – Donne, Over 65, Under 18 50 euro

Tribuna B: Intero 125 euro – Donne, Over 65, Under 18 100 euro

Tribuna A: Intero 225 euro – Donne, Over 65, Under 18 180 euro

Tribuna Elite: Intero 400 euro – Donne, Over 65, Under 18 400 euro