“Prendi questa mano”, un documentario racconta la vita delle persone senza dimora a Palermo

Tre anni di riprese tra strada, strutture di accoglienza e spazi di comunità per dare voce a chi vive ai margini. Il film di Sofia Calderone, prodotto da Maghweb, racconta storie di fragilità, riscatto e ricerca di una nuova possibilità di vita.

La vita oltre la strada, lontano dagli stereotipi e dai pregiudizi che spesso accompagnano il racconto della povertà. È questo il cuore di «Prendi questa mano», il documentario scritto, diretto e montato da Sofia Calderone, prodotto dall’associazione Maghweb in partenariato con la Fondazione Don Calabria per il Sociale. Un progetto cinematografico che porta sullo schermo le storie delle persone senza dimora di Palermo, restituendo spazio alle loro esperienze, ai desideri e alla possibilità di ricominciare.

Il film nasce da un lavoro di osservazione e ascolto durato tre anni. Le riprese sono iniziate nel 2023 e hanno attraversato i poli di accoglienza, le strade, le abitazioni e i luoghi di incontro della città. Al centro non c’è soltanto la ricerca di un tetto, ma un percorso più complesso e che si pone tra gli interrogativi che ognuno di noi ha ogni giorno: trovare una casa, riuscire a mantenerla, conquistare un lavoro e ricostruire un legame con la società.

La prima proiezione nazionale è in programma oggi alle 18,30 al cinema Rouge et Noir di Palermo. Il documentario sarà presentato anche a Verona il 27 novembre.

Le storie dietro la condizione di senza dimora

«Prendi questa mano» segue un gruppo di persone che si confrontano ogni giorno con ostacoli spesso difficili da superare. La mancanza di un contratto di lavoro, l’interruzione di un sostegno economico o il costo degli affitti possono compromettere anche percorsi di uscita dalla marginalità già avviati.

Tra le storie raccontate c’è quella di Daniela, protagonista del documentario, che dopo essere riuscita a fuggire da una situazione di violenza domestica ha attraversato un periodo senza dimora. Il passaggio attraverso una struttura di accoglienza le ha permesso di arrivare a una sistemazione abitativa, ma il percorso verso l’autonomia resta fragile e richiede sostegno.

Accanto a lei compaiono Liboria, Nicola, Nevena e Alessandro, persone con esperienze e provenienze differenti, accomunate dalla difficoltà di trovare stabilità. Per alcuni, l’assenza di un lavoro regolare rende quasi impossibile ottenere un’abitazione in affitto; per altri, sono le condizioni personali, burocratiche o familiari a rendere più complicato il ritorno a una vita autonoma.

Il documentario sceglie di non ridurre queste persone alla loro condizione di fragilità. Le racconta attraverso le loro parole, i rapporti costruiti nel tempo e la capacità di immaginare un futuro diverso.

Il teatro come occasione di incontro e appartenenza

Uno degli elementi centrali del film è l’esperienza della Compagnia dei Senza Dimora, nata da un laboratorio teatrale promosso dalla Fondazione Don Calabria per il Sociale. Il percorso ha portato il gruppo a esibirsi anche a Verona, trasformando il teatro in uno spazio di espressione e partecipazione.

Sul palcoscenico le differenze individuali diventano parte di un progetto condiviso. Le prove e gli spettacoli permettono ai partecipanti di sperimentare nuove forme di relazione, assumersi responsabilità e sentirsi riconosciuti all’interno di una comunità.

È un aspetto importante del racconto: uscire dalla condizione di isolamento non significa soltanto trovare un’abitazione, ma anche ricostruire legami, recuperare fiducia e avere la possibilità di essere ascoltati. La cultura, in questo senso, diventa uno strumento di inclusione e un’occasione per restituire voce a chi troppo spesso rimane invisibile.

Palermo e l’emergenza abitativa: i numeri della marginalità

Le vicende raccontate nel documentario si inseriscono in un contesto cittadino nel quale la questione abitativa rappresenta una difficoltà concreta. La disponibilità di alloggi a prezzi accessibili, la precarietà lavorativa e l’assenza di garanzie economiche possono rendere estremamente difficile trovare una sistemazione stabile.

Un quadro della situazione arriva anche dal censimento delle persone senza dimora realizzato nella notte del 26 gennaio 2026 dall’Istat insieme alla Federazione italiana organismi per le persone senza dimora (Fio.PSD), in 14 città metropolitane italiane.

A Palermo sono state rilevate 611 persone maggiorenni senza dimora: 182 si trovavano in strada o in sistemazioni di fortuna, mentre 429 erano ospitate in strutture di accoglienza notturna. Il dato comprende anche persone che vivono in condizioni di ospitalità temporanea e restituisce la dimensione di un fenomeno che non può essere identificato soltanto con chi dorme all’aperto.