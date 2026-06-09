Posidonia oceanica, perché è fondamentale per il mare e perché non indica una spiaggia sporca

Cos’è la Posidonia oceanica e perché non è un’alga

Tra gli organismi marini più belli, ma che in alcuni luoghi causano degli equivoci riguardo alla pulizia del mare c’è la posidonia. Si tratta di una pianta acquatica ed endemica presente nel Mar Mediterraneo che fiorisce in autunno formando delle vere e proprie praterie nell’ambiente sottomarino.

Perché la presenza della posidonia è un segnale di mare sano

Tra le sue funzioni principali ci sono anche quelli di rilasciare l’ossigeno e di trattenere il carbonio. Abbiamo già visto come qui in Sicilia sia presente all’interno della Riserva Naturale di Vendicari, nel Siracusano, ma anche come la sua presenza porti spesso a credere che il mare sia sporco.

L’esperto di natura ed ex insegnante, Giuseppe Iuvara, spiega in primis proprio come la posidonia non sia un’alga, ma una pianta: «Quando arriviamo in una spiaggia e troviamo le foglie di posidonia dobbiamo capire che non è un’alga, bensì una pianta che ha i suoi fiori e i suoi frutti. Quelle che vediamo disperse sono le foglie che regolarmente perde come tutte le piante. Questa cosa rappresenta un indice di pulizia perché sono foglie della posidonia oceanica, una pianta che produce mediamente oltre 15 metri cubi di ossigeno al giorno per metro quadrato. Una spiaggia senza foglie di posidonia fa capire come invece sia sporca».

La Posidonia oceanica nella Riserva Naturale di Vendicari

Si tratta quindi di un grande equivoci, perché «se nel giardino della nostra casa cadono le foglie di una pianta mica diciamo che c’è sporcizia. La posidonia è una pianta eccezionale e ci ammalia perché è molto bella. Protegge le spiaggia perché quando arrivano le foglie si formano dei banchetti e il cattivo odore che certe volte emana è una naturale macerazione che è anche ricca di iodio, una sostanza quest’ultima che fa bene in caso di problemi di tiroide. A Vendicari la parte radicale della posidonia viene spinta verso terra e si formano le palline che vediamo sulle spiagge e che vengono prima spinte dal vento e poi coperte dalla sabbia formando le zone dunali».

Le zone dunali sono importanti perché «dietro cresce tutta la flora mediterranea. Di negativo questa pianta non ha assolutamente nulla e bisogna soltanto conoscerla. A Vendicari non viene toccata e le grandi distese proteggono la spiaggia. Essendo una riserva a Vendicari la posidonia non si può assolutamente togliere, ma ovunque questa pianta è fondamentale per la protezione della costa e della vegetazione».