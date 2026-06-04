Vendicari Bandiera Verde 2026: una spiaggia sicura e ideale per le famiglie

La spiaggia di Vendicari, all’interno della Riserva Naturale di Vendicari nel territorio di Noto, ha ottenuto anche per il 2026 la Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato da oltre 3.000 pediatri alle località balneari più adatte ai bambini.

Il premio valorizza la presenza di acque basse e trasparenti, una spiaggia ampia e pulita e un ambiente naturale ancora incontaminato. Caratteristiche che rendono Vendicari una meta ideale per le famiglie, dove i più piccoli possono giocare in sicurezza mentre gli adulti si godono relax e paesaggio.

Oltre al mare, la riserva offre anche un ricco patrimonio naturalistico: sentieri immersi nella natura e attività di birdwatching permettono di osservare fenicotteri e numerose altre specie migratorie, rendendo la visita un’esperienza completa tra mare e natura.

Giuseppe Iuvara, appassionato di natura, spiega come il riconoscimento per la spiaggia di Vendicari non sia il primo nella storia, ma anche come spesso ci sia un equivoco riguardante la pulizia della spiaggia.

«La Bandiera Verde è un riconoscimento – sottolinea Iuvara – è una cosa abbastanza ovvia, perché siamo all’interno di una riserva dove c’è molta attenzione alla cura, nella quale il mare a oltre 200 metri dalla costa non può essere attraversato da barche di alcun genere. Non c’è quindi alcun motore e la gente inoltre è abituata a stare attenta. Purtroppo c’è una carenza di personale e inoltre è vietato l’uso di radio, di palloni. La gente spesso si lamenta delle foglie della Posidonia oceanica, che rappresentano il primo indice di pulizia del mare, tanto che è vietata la rimozione per diversi motivi. La Posidonia è fondamentale per la pulizia del mare, ma qualcuno erroneamente pensa che sia indice di sporcizia».

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