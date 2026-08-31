“PICASSO. Il segno della libertà” in mostra a Linguaglossa

Un tratto che prende forma, si interrompe, cambia direzione e torna a raccontare qualcosa di nuovo. È nella libertà del segno, prima ancora che nelle immagini, che si ritrova una delle anime più autentiche di Pablo Picasso, artista capace di trasformare continuamente il proprio linguaggio senza mai lasciarsi imprigionare da una sola forma.

Dal 29 agosto al 29 novembre 2026, il Museo Regionale Francesco Messina – Salvatore Incorpora di Linguaglossa ospita “PICASSO. Il segno della libertà”, mostra curata da Mery Scalisi e proposta al pubblico a ingresso gratuito.

Ceramiche, litografie, disegni, taccuini e opere grafiche, provenienti da collezioni private, compongono un percorso dedicato alla continua trasformazione dell’universo artistico di Picasso. Un viaggio attraverso tecniche e linguaggi differenti, dove ogni opera diventa testimonianza di quella libertà creativa che ha accompagnato l’artista per tutta la sua vita.

Il segno, in questo percorso, non rappresenta soltanto una scelta estetica. Diventa una forma di pensiero, un modo per osservare la realtà, scomporla e ricostruirla secondo prospettive sempre nuove. Picasso ha fatto della sperimentazione una delle cifre più riconoscibili della propria arte, attraversando epoche, stili e materiali con la curiosità di chi non ha mai smesso di cercare.

“Il segno della libertà” invita così a guardare Picasso oltre l’immagine dell’artista celebrato e riconoscibile in tutto il mondo, per riscoprirne soprattutto la capacità di mettersi continuamente in discussione. Ogni tecnica diventa un nuovo territorio da esplorare, ogni tratto una possibilità, ogni trasformazione una dichiarazione di indipendenza creativa.

La mostra è visitabile dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il lunedì e la domenica il museo resterà chiuso al pubblico, fatta eccezione per i gruppi prenotati che usufruiranno di servizi accessori, come visite guidate e laboratori didattici.

Le visite guidate e le attività didattiche sono disponibili su prenotazione. Per informazioni, prenotazioni di gruppo o per riservare una visita guidata o un laboratorio è possibile contattare Mediterranea Arte tramite WhatsApp al +39 331 204 0295, inviando il messaggio “INFO MOSTRA PICASSO”, oppure scrivendo a infomediterraneaarte@gmail.com.

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