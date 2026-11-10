Il pesce farfalla del Mar Rosso arriva a Sorrento: una nuova ricerca ricostruisce la sua presenza nel Mediterraneo

Un esemplare di Heniochus intermedius è stato filmato nelle acque campane nel giugno 2026. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Diversity ricostruisce 27 segnalazioni in 11 Paesi e sottolinea il valore del contributo di subacquei e cittadini nel monitoraggio delle specie marine.

Il Mediterraneo è un mare in continua trasformazione. Tra i segnali di questo cambiamento ci sono anche le osservazioni di pesci tropicali, specie originarie di altri bacini che vengono avvistate sempre più spesso nelle acque del nostro mare. Tra queste c’è Heniochus intermedius, conosciuto come pesce farfalla del Mar Rosso, riconoscibile per il corpo compresso lateralmente, le vistose bande bianche e nere, le tonalità gialle e il caratteristico prolungamento della pinna dorsale.

Una nuova ricerca scientifica, pubblicata il 5 novembre 2026 sulla rivista internazionale Diversity, fa il punto sulla presenza di questa specie nel Mediterraneo e aggiunge un’ulteriore osservazione italiana: un esemplare ripreso nelle acque di Sorrento, in Campania, il 23 giugno 2026.

Lo studio, firmato da Francesco Tiralongo, biologo marino dell’Università di Catania, e Andrea Bonifazi, ricercatore di ARPA Lazio, non si limita a raccogliere nuovi avvistamenti. Gli autori hanno riesaminato le segnalazioni disponibili, confrontato le fonti e ricostruito la cronologia delle presenze mediterranee, distinguendo i casi di identificazione certa da quelli che richiedono maggiore prudenza.

Il nuovo avvistamento nelle acque di Sorrento

La segnalazione campana risale al 23 giugno 2026. Durante un’immersione, il subacqueo Raffaele Balsamo ha filmato un pesce farfalla a circa otto metri di profondità, in acque con una temperatura indicata di 27 °C.

Le immagini hanno permesso ai ricercatori di attribuire l’esemplare al genere Heniochus e, con una valutazione prudenziale, alla specie Heniochus cf. intermedius. La sigla «cf.» indica infatti una somiglianza con la specie identificata, senza considerare l’attribuzione del tutto certa.

La cautela è legata alla qualità delle riprese, che non consente di escludere completamente la possibilità che si tratti di una specie molto simile. Una precisazione importante: in ambito scientifico, documentare un avvistamento non significa necessariamente poter confermare ogni dettaglio dell’identificazione.

La nuova osservazione rappresenta comunque un dato utile per aggiornare la distribuzione conosciuta del pesce farfalla del Mar Rosso nel Mediterraneo e, in particolare, lungo le coste italiane.

Ventisette segnalazioni in undici Paesi

Uno dei risultati centrali dello studio è la ricostruzione delle presenze di Heniochus intermedius nel bacino mediterraneo. La prima segnalazione considerata risale al 2002, nel Golfo di Antalya, lungo la costa turca.

Negli anni successivi sono emersi altri avvistamenti in diverse aree del Mediterraneo, dal settore orientale fino a Malta, all’Italia e all’Adriatico. La revisione condotta da Tiralongo e Bonifazi ha permesso di raccogliere 27 segnalazioni distribuite in 11 Paesi.

Gli autori hanno mantenuto 14 identificazioni come Heniochus intermedius, mentre altre 13 sono state classificate come Heniochus cf. intermedius, proprio per segnalare i casi in cui le informazioni disponibili non consentono una determinazione definitiva.

Il numero delle segnalazioni, inoltre, non corrisponde necessariamente a quello degli esemplari distinti: uno stesso pesce potrebbe essere stato osservato più volte, anche in località o momenti differenti.

Il lavoro ha consentito anche di correggere alcune incongruenze presenti nelle ricostruzioni precedenti, aggiornare le coordinate geografiche e recuperare informazioni non considerate nelle sintesi scientifiche più recenti.

Dal Mar Rosso al Mediterraneo: le possibili vie di arrivo

Heniochus intermedius è una specie originaria del Mar Rosso e del Golfo di Aden. Una delle ipotesi più plausibili per spiegare la sua presenza nel Mediterraneo è il passaggio attraverso il Canale di Suez, una via di comunicazione che favorisce l’ingresso di specie marine provenienti dal Mar Rosso.

La distribuzione degli avvistamenti, tuttavia, non permette di ricostruire un percorso di espansione continuo. Alcune osservazioni sono infatti molto distanti tra loro e non forniscono elementi sufficienti per stabilire come i singoli esemplari abbiano raggiunto determinate località.

Non si possono escludere, inoltre, altri possibili meccanismi di introduzione, come il trasporto associato alle attività marittime o il rilascio di pesci provenienti da acquari. Per questa specie, però, le singole vie di arrivo non sono state verificate.

Come sottolinea Francesco Tiralongo, responsabile scientifico del progetto AlienFish, la presenza di una specie in località lontane non dimostra necessariamente che abbia seguito un percorso di espansione progressivo. Le segnalazioni indicano dove e quando un pesce è stato osservato, ma non sempre consentono di ricostruire il tragitto compiuto.

Una presenza consolidata nel Mediterraneo orientale?

La concentrazione di osservazioni lungo le coste del Levante mediterraneo suggerisce che Heniochus intermedius possa essere considerato ormai stabilito in questa parte del bacino, secondo i criteri operativi adottati per valutare le specie ittiche non indigene.

Il quadro è diverso per le altre aree in cui il pesce è stato avvistato, comprese le coste italiane. Una singola osservazione, anche quando documentata da immagini, non è sufficiente per dimostrare che la specie abbia formato una popolazione stabile o che sia in grado di riprodursi localmente.

Per comprendere se possa insediarsi anche in nuove regioni saranno necessari ulteriori dati: avvistamenti ripetuti, eventuale presenza di giovani esemplari e informazioni sulla sopravvivenza durante i mesi più freddi.

Il riscaldamento delle acque mediterranee potrebbe favorire la permanenza di alcune specie tropicali, ma il rapporto tra aumento delle temperature e diffusione dei pesci non autoctoni deve essere valutato caso per caso, sulla base di osservazioni e riscontri scientifici.

Anche il pesce chirurgo blu tra le specie esaminate

La ricerca prende in considerazione anche Paracanthurus hepatus, il pesce chirurgo blu diventato celebre al grande pubblico grazie al personaggio di Dory nel film Alla ricerca di Nemo.

A differenza di Heniochus intermedius, questa specie non è originaria del Mar Rosso. La sua presenza nel Mediterraneo viene quindi ricondotta soprattutto a possibili introduzioni legate alle attività umane, in particolare al commercio di pesci ornamentali e agli eventuali rilasci da acquari.

Gli autori documentano anche una nuova osservazione video nelle acque francesi, a Cap Dramont, il 10 settembre 2024. Il dato contribuisce a ricostruire la cronologia delle rare presenze mediterranee del pesce chirurgo blu. In questo caso, il rilascio da acquario rappresenta l’ipotesi principale per spiegare l’arrivo della specie nel bacino.

L’analisi congiunta dei due pesci mostra quanto sia importante distinguere le diverse possibili origini delle specie non indigene: non tutti gli avvistamenti di pesci tropicali possono essere ricondotti allo stesso fenomeno.

Citizen science, il ruolo di subacquei e cittadini

La nuova osservazione di Sorrento conferma il valore delle attività di monitoraggio condotte anche al di fuori dei tradizionali programmi di ricerca. Fotografie e video realizzati da subacquei, pescatori e appassionati possono offrire informazioni preziose, soprattutto quando riguardano specie rare o difficili da individuare.

Perché un avvistamento possa diventare un dato scientificamente utile, è però importante che sia accompagnato da indicazioni precise sulla data, sulla località e, quando possibile, sulla profondità e sulle condizioni ambientali. Anche la qualità delle immagini è determinante per consentire agli esperti di verificare l’identificazione.

È su questo principio che si basa AlienFish, il progetto di citizen science coordinato da Francesco Tiralongo, che coinvolge cittadini, pescatori e subacquei nel monitoraggio delle specie ittiche rare e aliene nei mari italiani.

Il contributo dei cittadini, dunque, non sostituisce il lavoro dei ricercatori, ma può integrarlo e ampliarne le possibilità. Ogni segnalazione documentata può aiutare a riconoscere nuove presenze, seguire l’evoluzione della distribuzione delle specie e comprendere meglio i cambiamenti della biodiversità marina.

La ricerca pubblicata su Diversity restituisce così un quadro più preciso della presenza del pesce farfalla del Mar Rosso nel Mediterraneo, ma invita anche a mantenere un approccio rigoroso: distinguere un avvistamento occasionale da un insediamento stabile, verificare le identificazioni e non attribuire con certezza una via di introduzione quando le prove non sono sufficienti. Per conoscere davvero come stanno cambiando i nostri mari, la collaborazione tra comunità scientifica e cittadini resta uno strumento fondamentale.