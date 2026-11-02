Calcio siciliano, weekend dai due volti: il Palermo allunga in vetta, Catania ko a Cerignola

Un fine settimana dai risultati opposti per Palermo e Catania. In Serie B il Palermo consolida il primato grazie alla vittoria in rimonta contro il Vicenza e approfitta del pareggio del Modena per portare a sei punti il vantaggio sulla seconda. In Serie C, invece, il Catania incassa la quinta sconfitta stagionale, perdendo di misura sul campo dell’Audace Cerignola.

Palermo, rimonta sul Vicenza e fuga in classifica

Il Palermo festeggia nel migliore dei modi il 126° anniversario della fondazione del club. Al Barbera, contro il Vicenza, arriva un successo per 3-1 che permette alla squadra rosanero di salire a quota 26 punti e consolidare il primo posto in Serie B.

La partita, però, si era messa subito in salita. Dopo appena due minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Costa, Brighenti ha trovato la rete del vantaggio veneto. Il Vicenza ha continuato a spingere, mettendo in difficoltà la formazione di casa e sfiorando anche il raddoppio con Merkaj e Pietrelli.

Per lunghi tratti del primo tempo i biancorossi hanno dato l’impressione di poter gestire il vantaggio e arrivare all’intervallo davanti nel punteggio. Il Palermo ha faticato a trovare spazi e soluzioni offensive, ma ha avuto il merito di non perdere la pazienza. Dopo una rete annullata a Johnsen per fuorigioco al 37′, proprio il norvegese ha firmato il pareggio al 45′, sfruttando una conclusione di Vavassori respinta dal portiere Gagno.

Nella ripresa la squadra di Filippo Inzaghi è rientrata in campo con un atteggiamento diverso. Al 53′ è arrivato il sorpasso: Segre ha accompagnato il contropiede e servito Vavassori, bravo a superare Gagno per il 2-1. Il Vicenza ha accusato il colpo e i rosanero hanno progressivamente preso il controllo della gara.

All’85’ è stato ancora Vavassori a chiudere i conti, con una giocata personale conclusa da un preciso tiro nell’angolo lontano. La doppietta del giovane attaccante ha fissato il risultato sul 3-1 e regalato al Palermo tre punti pesanti.

Catania, brusco stop a Cerignola: decide Boccadamo

Di segno opposto il fine settimana del Catania. Dopo il largo successo per 6-0 contro il Giugliano, i rossazzurri non riescono a dare continuità alla prestazione e tornano dalla trasferta pugliese contro l’Audace Cerignola con una sconfitta per 1-0.

Al 56′ è arrivato l’episodio decisivo. Un errore di Allegretto su una rimessa laterale, non battuta entro i cinque secondi previsti dal regolamento, ha permesso al Cerignola di recuperare il possesso e ripartire. Gambale ha servito Boccadamo, che ha superato Dini firmando il gol dell’1-0.

Il portiere rossazzurro era già stato protagonista nel primo tempo, con interventi che avevano evitato un passivo più pesante. Il Catania ha provato a reagire, ma senza riuscire a trovare il guizzo necessario per rimettere in equilibrio la partita. Tra le occasioni più pericolose, la conclusione dal limite di Caligara e il tentativo in rovesciata di Liguori, senza che il risultato cambiasse.