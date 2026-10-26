Palermo e Catania, il weekend delle risposte: rosanero in vetta, rossazzurri travolgenti

Il Palermo difende il primato in Serie B, il Catania reagisce alla sconfitta di Potenza con una goleada al Giugliano. Due vittorie diverse, ma accomunate dalla capacità di rispondere alle attese e rilanciare le ambizioni delle rispettive squadre.

Il weekend del calcio siciliano porta sorrisi a Palermo e Catania. Le due formazioni erano chiamate a dare un segnale, seppure in contesti differenti, e i risultati hanno confermato le aspettative: i rosanero hanno conquistato tre punti pesanti contro la Carrarese, mentre gli etnei hanno strapazzato il Giugliano con un netto 6-0.

Palermo, vittoria di carattere per consolidare il primato

Il Palermo di Filippo Inzaghi supera 2-1 la Carrarese al Renzo Barbera e continua la propria corsa in testa alla Serie B. Per i rosanero arriva la settima vittoria nelle prime otto giornate, con un solo pareggio e 22 punti in classifica: un avvio che conferma la solidità della squadra e la sua capacità di restare competitiva anche nelle partite più complicate.

La sfida contro i toscani, però, non è stata una passeggiata. La Carrarese è partita con personalità, mettendo in difficoltà la difesa di casa e creando occasioni pericolose. Il Palermo ha saputo resistere alla pressione iniziale e ha trovato il vantaggio al 26’, quando Hernani ha servito un pallone prezioso a Dennis Johnsen, bravo a finalizzare con il sinistro.

Nella ripresa gli ospiti hanno continuato a cercare il pareggio, riuscendo a trovarlo al 74’ con Rubino. Il rischio di perdere punti davanti al proprio pubblico era concreto, ma la squadra di Inzaghi ha reagito nel momento decisivo. All’80’ è stato Vavassori a firmare il gol del definitivo 2-1, sfruttando l’azione offensiva rosanero per riportare avanti i padroni di casa.

Catania, reazione travolgente dopo Potenza

Se il Palermo ha dovuto lottare fino alla fine, il Catania ha scelto la strada della goleada. Al Massimino, davanti al proprio pubblico, i rossazzurri hanno superato il Giugliano per 6-0, cancellando sul campo l’amarezza della sconfitta rimediata a Potenza.

La formazione guidata da Emilio Longo ha indirizzato la partita già nel primo tempo, mostrando qualità nella costruzione del gioco e concretezza sotto porta. A sbloccare il risultato è stato Cavuoti, protagonista di una bella iniziativa personale. Poi è salito in cattedra Massimo Coda, autore di una doppietta che ha portato il Catania all’intervallo sul 3-0.

Nella ripresa, dopo una fase in cui il Giugliano ha provato a reagire, gli etnei hanno ripreso il controllo della gara. Cicerelli ha firmato il quarto gol, Caturano ha trasformato un calcio di rigore e Liguori ha completato il risultato, consegnando al pubblico del Massimino una vittoria larga e convincente.

Il 6-0 va oltre il valore dei tre punti. Dopo il passo falso di Potenza, il Catania aveva bisogno di ritrovare fiducia e continuità, dimostrando di saper reagire alle difficoltà. La prestazione contro il Giugliano ha restituito segnali positivi sia per l’efficacia offensiva sia per la capacità di imporre il proprio gioco.