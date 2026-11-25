Il Palermo rialza subito la testa e lo fa nel modo più convincente: un netto 4-1 al Südtirol davanti al pubblico del Renzo Barbera. Dopo le ultime due giornate, nelle quali i rosanero avevano raccolto soltanto un punto, la squadra di Filippo Inzaghi ritrova vittoria e brillantezza.

Una risposta attesa, soprattutto dopo il passo falso di Catanzaro, che aveva interrotto il percorso della capolista. Al Barbera, però, il Palermo ha mostrato fin dai primi minuti di voler riprendere immediatamente la propria corsa: intensità, qualità nelle giocate offensive e concretezza sotto porta hanno indirizzato la partita già nel primo tempo e nella ripresa, dopo il gol della bandiera degli altoatesini è arrivato il sigillo.

Johnsen apre le danze, Pohjanpalo e Vavassori completano il tris

I rosanero partono con grande determinazione e trovano il vantaggio all’8′. È Dennis Johnsen a sbloccare il risultato con una conclusione precisa, sfruttando il suggerimento di Hernani. Il Palermo insiste e al 14′ arriva il raddoppio: Vavassori inventa un assist di tacco per Joel Pohjanpalo, che ritrova la via del gol e firma il 2-0.

La squadra di Inzaghi continua a gestire il gioco e a cercare spazi, mettendo in difficoltà la formazione altoatesina. Il Südtirol prova a contenere le iniziative dei padroni di casa, ma fatica a trovare soluzioni per arginare la qualità del tridente rosanero.

Il primo tempo si chiude con un’altra rete del Palermo. Nel recupero, al 46′ minuto, Johnsen serve Vavassori, che trova la conclusione vincente e porta il risultato sul 3-0.

La reazione del Südtirol e la risposta di Johnsen

Nella ripresa gli ospiti provano a cambiare passo e al 52′ accorciano le distanze con Rispoli, che firma il 3-1. Per qualche minuto il Südtirol cerca di sfruttare l’inerzia del gol, mentre il Palermo deve ritrovare ordine per evitare che la partita possa riaprirsi.

La risposta rosanero arriva al 68′. Sugli sviluppi di una punizione, Ranocchia apre il gioco per Johnsen, che lascia partire una conclusione dalla distanza e firma la doppietta personale, ristabilendo le tre reti di vantaggio.

Il 4-1 mette al sicuro il risultato e restituisce al Palermo la serenità necessaria per gestire il finale. I rosanero continuano a cercare la porta e sfiorano la manita, confermando una superiorità costruita soprattutto attraverso la qualità delle giocate offensive.

Inzaghi soddisfatto della reazione: fiducia nella squadra e nel pubblico

Al termine della gara, Filippo Inzaghi ha espresso soddisfazione per la risposta dei suoi giocatori. Il tecnico aveva fiducia nella capacità del gruppo di lasciarsi alle spalle il recente passo falso e considera la sconfitta precedente un episodio isolato, non il riflesso del valore della squadra.

L’allenatore ha sottolineato soprattutto l’approccio alla partita, affrontata con intensità e grande voglia di vincere fin dai primi minuti. Ha riconosciuto anche il contributo del pubblico e della Curva, il cui sostegno ha accompagnato la squadra per tutta la serata. Per Inzaghi, il rendimento casalingo del Palermo è ormai un punto di forza, con il Barbera diventato un ambiente nel quale i rosanero riescono a esprimere al meglio le proprie qualità.

Il tecnico ha inoltre evidenziato il valore del lavoro degli attaccanti, soffermandosi sulla qualità di Johnsen, sulle prospettive di Vavassori e sull’importanza di Pohjanpalo, tornato al gol.