Weekend molto amaro per le due squadre siciliane di calcio di Serie B e Serie C, Palermo e Catania. I rosanero lo scorso sabato hanno perso l’imbattibilità nel testacoda contro il Catanzaro soccombendo per 3-1 al Ceravolo, con i giallorossi calabresi che si confermano, almeno tra le mura amiche, bestia nera dei rosanero. Il Catania invece nello scontro diretto del Massimino contro il Bari non è andato oltre lo 0-0 non riuscendo così ad approfittare della sconfitta della capolista Potenza contro l’Inter U23.

Il Catanzaro parte con decisione e trova il vantaggio all’8’ con Samuel Giovane, bravo a finalizzare l’azione costruita da Dorval. Il Palermo fatica inizialmente a trovare ritmo, ma riesce a rimettere in equilibrio la partita al 38’: Dominic Vavassori è il più rapido a ribadire in rete una conclusione respinta dalla difesa calabrese.

Nella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione e al 69’ tornano avanti con Emanuele Pecorino, che risolve una situazione in area rosanero. Il Palermo prova a reagire, ma lascia spazi alle ripartenze avversarie. All’83’ Nicola Mosti, appena entrato, chiude definitivamente la partita con la rete del 3-1.

Per la squadra di Inzaghi arriva così il primo ko della stagione regolare, dopo un avvio di campionato senza sconfitte. La battuta d’arresto non cancella il primato dei rosanero, ma riduce a un solo punto il margine sul Modena, vittorioso 2-0 in casa contro la Juve Stabia. Domani sera per il turno infrasettimanale i rosanero saranno impegnati al Barbera contro il Sudtirol per riscattarsi nell’immediato.

Finisce senza reti la sfida tra Catania e Bari al Massimino. La squadra rossazzurra parte con determinazione e prova subito a imporre il proprio gioco. Nei primi minuti Bruzzaniti, su assist di Pagliai, ha una buona occasione per sbloccare il risultato, mentre poco dopo Cabianca sfiora il gol con una conclusione che termina sull’esterno della rete.

Con il passare del tempo, però, come successo già a Salerno, il Catania perde brillantezza e lascia spazio alla crescita del Bari. Gli ospiti si rendono pericolosi con Della Morte, fermato da un intervento di Dini, e con Butic, che non riesce a concretizzare alcune opportunità.

Nella ripresa il ritmo cala ulteriormente. I cambi tentati da Longo non riescono a dare nuova energia alla manovra etnea, mentre il Bari continua a cercare il colpo vincente. Al 76’ Butic impegna ancora la difesa rossazzurra, ma il risultato resta invariato fino al triplice fischio.

Per il Catania arriva così un pareggio che lo tiene inchiodato al quarto posto a 12 punti dal Potenza capolista. Resta soprattutto la sensazione di una squadra partita con il piede giusto, ma progressivamente spenta e incapace di trasformare il buon avvio in una prestazione convincente per tutta la partita.