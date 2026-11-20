Il Palermo affronta in trasferta il Catanzaro in Serie B, con l’obiettivo di ritrovare una vittoria lontano da casa. In Serie C, invece, i rossazzurri ospitano il Bari domenica 22 novembre al Massimino: dopo il ko di Salerno e il ritiro, serve una risposta.

Il weekend del calcio siciliano si prepara a vivere due appuntamenti importanti tra Serie B e Serie C. Palermo e Catania tornano in campo con obiettivi e situazioni differenti, ma accomunate dalla necessità di dare un segnale sul terreno di gioco.

Palermo a Catanzaro: una trasferta da non sottovalutare

In Serie B, il Palermo si prepara ad affrontare il Catanzaro con l’obiettivo di ritrovare la vittoria in trasferta. La partita mette di fronte due squadre che vivono momenti e ambizioni differenti, in un confronto che può incidere sul percorso dei rosanero nella parte alta della classifica.

La trasferta calabrese rappresenta un’occasione per consolidare le ambizioni della squadra palermitana, chiamata a misurarsi con un avversario che, secondo il quadro delineato alla vigilia, occupa l’ultima posizione in classifica. Un confronto che, proprio per la differenza di obiettivi e posizione, non è privo di insidie.

Per il Palermo, la posta in palio è importante: ritrovare continuità lontano dal proprio stadio e proseguire il cammino in campionato senza perdere terreno nella corsa ai vertici.

Catania-Bari, al Massimino per ripartire dopo Salerno

In Serie C, l’attenzione è tutta rivolta al Catania, che domenica 22 novembre alle ore 15 ospiterà il Bari allo stadio Angelo Massimino. Una partita particolarmente attesa, che arriva dopo la sconfitta maturata sul campo della Salernitana e che ha spinto la società a prendere una decisione netta: squadra in ritiro.

Il ko in Campania ha lasciato strascichi e alimentato interrogativi sul percorso dei rossazzurri. La scelta di proseguire la preparazione lontano dalle consuete dinamiche, con il gruppo riunito in ritiro, punta a ritrovare compattezza, concentrazione e quella determinazione necessaria per affrontare una sfida di peso.

Il Bari, avversario di domenica, rappresenta un banco di prova significativo. La gara del Massimino non sarà soltanto un confronto per conquistare punti, ma anche l’ennesima occasione per misurare la capacità del Catania di reagire a una battuta d’arresto e rilanciare le proprie ambizioni.

Dopo la delusione di Salerno, il pubblico rossazzurro si aspetta una risposta sul campo. Il ritiro dovrà tradursi in una prestazione convincente, soprattutto sul piano dell’atteggiamento, della solidità e della concretezza.