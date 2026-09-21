Palermo e Catania, weekend dai due volti: rosanero primi, rossazzurri frenano ancora

Un weekend dai due volti per le siciliane del calcio professionistico. Il Palermo festeggia al Barbera una rimonta contro il Padova che vale il primo posto solitario in Serie B, mentre il Catania non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Barletta e rallenta ancora. Due risultati diversi, due momenti differenti e una domenica che consegna indicazioni importanti per entrambe le squadre.
Palermo, rimonta al Barbera: Vavassori firma il 2-1
Il Palermo supera il Padova per 2-1 al Renzo Barbera e conquista il quarto successo nelle prime cinque giornate di Serie B. Una vittoria arrivata in rimonta, dopo il vantaggio iniziale dei veneti, e costruita soprattutto grazie alla doppietta di Dominic Vavassori.
Il Padova parte meglio e trova il gol al 7′ con Pastina, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene poi convalidata dopo il controllo del VAR. Il Palermo prova a reagire e trova il pareggio poco prima dell’intervallo proprio con Vavassori.
Nella ripresa i rosanero aumentano la pressione e completano la rimonta all’83’, ancora con l’attaccante classe 2005. Per Vavassori arriva così la prima doppietta in Serie B, in una giornata che lo mette inevitabilmente al centro della scena.
Il Barbera, nonostante la pioggia, ha risposto con una presenza di 29.194 spettatori, accompagnando la squadra verso una vittoria che permette al Palermo di salire a 13 punti.
Il pareggio del Mantova regala la vetta solitaria
Il successo contro il Padova aveva portato momentaneamente il Palermo in testa insieme al Mantova. A cambiare definitivamente la classifica è stato però il risultato del Mantova-Pisa, terminato 2-2.
Il Mantova ha trovato il pareggio in pieno recupero, conservando così l’imbattibilità ma lasciando al Palermo la possibilità di restare da solo al comando della Serie B.
Dopo cinque giornate, dunque, i rosanero guardano tutti dall’alto con 13 punti, in attesa della ripresa del campionato.
Catania, il Barletta resiste al Massimino
Se a Palermo si festeggia, a Catania il fine settimana lascia invece più di qualche rimpianto.
Il Catania non riesce a dare continuità al successo ottenuto a Picerno e viene fermato sullo 0-0 dal Barletta nella sesta giornata del girone C di Serie C.
La partita si rivela complicata per i rossazzurri. Il Barletta, soprattutto nel primo tempo, riesce a creare diverse situazioni pericolose e colpisce anche un palo con Da Silva.
Il Catania cresce nella seconda parte della gara e prova a trovare il gol nel finale. Prima una conclusione di Insigne termina di poco a lato, poi il Barletta trova la rete con Da Silva, ma il gol viene annullato per fuorigioco dopo la revisione del FVS.
L’ultima grande occasione capita sui piedi di Coda nel recupero: l’attaccante rossazzurro conclude da distanza ravvicinata, ma il portiere del Barletta Matosevic salva il risultato con un intervento decisivo.
Al triplice fischio arrivano i fischi del Massimino, deluso da una prestazione che non ha permesso al Catania di ottenere la seconda vittoria consecutiva.