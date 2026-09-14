Palermo e Catania, weekend dai due volti: pari ad Avellino per i rosanero, ko al Massimino

Un weekend dai due volti per Palermo e Catania, le due principali realtà del calcio siciliano impegnate nei campionati nazionali.
In Serie B il Palermo torna dalla trasferta di Avellino con un punto dopo l’1-1 del Partenio-Lombardi. In Serie C, invece, il Catania incassa una nuova sconfitta interna: al Massimino passa la Scafatese per 2-1 con un gol di Marco Toscano al 90’.
Palermo, pari ad Avellino
Il Palermo non riesce a mantenere il passo delle prime, ma conquista un punto prezioso sul campo dell’Avellino.
La formazione irpina trova il vantaggio nella ripresa con Walid Cheddira, ma la risposta rosanero arriva praticamente subito. A ristabilire la parità è Dennis Johnsen, che pochi minuti dopo il gol dei padroni di casa firma l’1-1.
Nel finale l’Avellino prova a spingere alla ricerca del colpo decisivo, ma il Palermo riesce a resistere. Decisivo anche Fortin, protagonista di alcuni interventi importanti nei minuti conclusivi.
Il pareggio consente dunque ai rosanero di muovere la classifica al termine di una trasferta tutt’altro che semplice. Un punto che lascia qualche rimpianto per le occasioni concesse nel finale, ma che permette alla squadra di proseguire il proprio percorso senza una sconfitta.
Catania, ancora una beffa al Massimino
Se il Palermo può guardare al risultato con relativa soddisfazione, il discorso è decisamente diverso per il Catania.
Al Massimino la squadra di Emilio Longo viene battuta 2-1 dalla Scafatese, incassando la terza sconfitta nelle prime quattro giornate di campionato.
La formazione campana passa in vantaggio al 17’ grazie a Michele Emmausso, freddo dal dischetto dopo il calcio di rigore concesso per un fallo su Palmieri.
Il Catania prova a reagire e nella ripresa cambia passo. L’ingresso di Giovanni Bruzzaniti dà maggiore spinta agli etnei e proprio da una sua iniziativa nasce il pareggio: al 54’ il cross dalla destra trova Flavio Russo, che firma l’1-1. Per l’attaccante rossazzurro si tratta del terzo gol stagionale.
Il Catania prova quindi a completare la rimonta, ma la Scafatese resiste e aspetta il momento giusto per colpire.
Il gol decisivo arriva al 90’. Marco Toscano riceve da Convitto e lascia partire una conclusione dalla distanza che sorprende Rinaldi e regala alla squadra campana il 2-1.
Nel recupero il Catania avrebbe anche l’occasione per evitare la sconfitta, ma il sinistro di Roberto Insigne si stampa sulla traversa. Il risultato non cambia e al Massimino cala la delusione.