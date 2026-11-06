Calcio, weekend decisivo per Palermo e Catania: rosanero ad Ascoli, rossazzurri contro il Sorrento

Il calcio siciliano si prepara a vivere un fine settimana importante tra Serie B e Serie C. Il Palermo apre il programma con la trasferta sul campo dell’Ascoli, nell’anticipo dell’undicesima giornata, mentre il Catania tornerà al “Massimino” domenica pomeriggio per affrontare il Sorrento.

I rosanero arrivano nelle Marche da capolista e ancora imbattuti, con l’ambizione di consolidare il primato. Per gli etnei, invece, la sfida casalinga rappresenta un’occasione per reagire dopo la sconfitta di Cerignola e ritrovare continuità in un campionato nel quale la vetta si è già allontanata.

Palermo, ad Ascoli uno scontro diretto per difendere la vetta

La partita più attesa dell’undicesima giornata di Serie B è in programma venerdì 6 novembre alle 20.30 allo stadio “Del Duca”. Di fronte ci saranno Ascoli e Palermo, rispettivamente terza e prima forza del campionato: una sfida che mette in palio punti pesanti nella corsa alle posizioni di vertice.

La squadra allenata da Filippo Inzaghi si presenta all’appuntamento con un vantaggio di sei punti sul Modena, secondo in classifica, e di sette proprio sull’Ascoli. I rosanero non hanno ancora conosciuto la sconfitta in questa stagione e hanno dimostrato di possedere qualità e continuità sufficienti per assumere il ruolo di riferimento del torneo.

Dall’altra parte, però, c’è una formazione che sta andando oltre le aspettative. L’Ascoli di Francesco Tomei ha perso una sola partita, lo scorso 12 settembre sul campo del Padova, e nelle successive cinque giornate è rimasto imbattuto. I marchigiani hanno costruito il proprio rendimento attraverso organizzazione, solidità e un gioco che punta sulla gestione del pallone.

Per il Palermo si tratta dunque di un esame significativo. Una vittoria permetterebbe di rafforzare ulteriormente la posizione di capolista e di allungare su una diretta concorrente; per l’Ascoli, invece, il successo avrebbe il valore di una conferma delle ambizioni maturate in questo avvio di campionato.

Catania, contro il Sorrento serve una risposta

Dalla Serie B alla Serie C, domenica 8 novembre alle 14.30 toccherà al Catania scendere in campo allo stadio “Angelo Massimino”. L’avversario sarà il Sorrento, formazione che precede gli etnei in classifica di un solo punto.

La partita arriva in un momento delicato per la squadra di Emilio Longo. Dopo il convincente 6-0 casalingo contro il Giugliano, il Catania è stato sconfitto dal Cerignola, un avversario contro il quale gli etnei non sono riusciti a trovare la reazione necessaria per rimettere in equilibrio la partita. Il ritorno davanti al pubblico di casa diventa così un passaggio importante: non soltanto per la classifica, ma anche per ritrovare certezze e fiducia.

Il Sorrento rappresenta un avversario diretto nella zona alta del girone. Con un punto in più rispetto ai rossazzurri, la formazione campana arriva infatti al “Massimino” con la possibilità di difendere la propria posizione e lasciarsi alle spalle una concorrente. Per il Catania, invece, vincere significherebbe operare il sorpasso e dare un segnale dopo le ultime due trasferte.