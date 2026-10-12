Palermo in fuga, Catania in rimonta: un weekend da protagoniste per le siciliane

Due vittorie, sette gol segnati e segnali importanti per il prosieguo della stagione. Il weekend del calcio siciliano sorride a Palermo e Catania, capaci di conquistare due successi in trasferta che rafforzano le rispettive ambizioni. I rosanero superano l’Empoli per 4-2 e consolidano il primato in Serie B, mentre gli etnei travolgono l’Altamura con un netto 3-0, centrando la terza vittoria consecutiva e proseguendo la rimonta in classifica.

Due campionati diversi, due obiettivi distinti, ma un denominatore comune: la capacità di imporsi lontano da casa e di dare continuità ai propri risultati.

Palermo, rimonta da grande squadra: Empoli battuto 4-2

Il Palermo di Filippo Inzaghi supera l’Empoli al Castellani con una vittoria che vale molto più dei tre punti. Il 4-2 finale, maturato al termine di una partita ricca di occasioni e colpi di scena, permette ai rosanero di salire a quota 16 punti dopo sei giornate, confermandosi al comando della Serie B.

Eppure, la gara si era complicata in avvio di ripresa. Dopo un primo tempo nel quale il Palermo aveva creato numerose opportunità, colpendo anche una traversa con Vavassori, è stato l’Empoli a sbloccare il risultato al 50’, con il rigore trasformato da Saporiti.

La risposta dei siciliani, però, è stata immediata. Al 57’ Joel Pohjanpalo ha ristabilito la parità, finalizzando il cross basso di Bani. Otto minuti più tardi è arrivato il sorpasso firmato Palumbo, con una conclusione potente che ha completato la rimonta rosanero.

Al 69’ Dennis Johnsen ha allungato ulteriormente le distanze con un destro a giro, portando il risultato sull’1-3 e dando l’impressione che la partita fosse ormai indirizzata.

L’Empoli ha provato a riaprirla all’80’, quando Popov ha trasformato il secondo rigore assegnato ai toscani, ma nel finale è stato ancora il Palermo a colpire. All’88’ è stato Cassandro a firmare il definitivo 2-4 con una conclusione dalla distanza.

Una vittoria costruita attraverso la reazione, la qualità offensiva e la capacità di non perdere lucidità nei momenti più delicati. Elementi che rafforzano il primato del Palermo tra le squadre da seguire nella corsa alla promozione.

Catania, tris ad Altamura: Coda, Insigne e Cabianca firmano il 3-0

Se il Palermo consolida il proprio primato in Serie B, il Catania continua a costruire la sua rimonta nel girone C di Serie C.

La formazione allenata da Emilio Longo ha espugnato il campo del Team Altamura con un netto 3-0, ottenendo il quinto risultato utile consecutivo e la terza vittoria di fila. Un successo che porta i rossazzurri a quota 16 punti e li consolida al quarto posto in classifica.

Al Tonino D’Angelo, il Catania ha interpretato la gara con determinazione, cercando fin dalle prime battute di imporre il proprio gioco. Dopo alcune occasioni iniziali, il vantaggio è arrivato al 29’ del primo tempo: cross di Vallocchia dalla sinistra e conclusione al volo vincente di Massimo Coda, al secondo gol consecutivo.

Gli etnei hanno continuato a creare occasioni, sfiorando il raddoppio prima dell’intervallo. Nella ripresa, la squadra non ha abbassato il ritmo e al 58’ ha trovato il 2-0 con Roberto Insigne, bravo a sfruttare un pallone recuperato da Masciangelo.

Il Catania ha continuato a spingere e, dopo aver colpito una traversa con Caturano, ha chiuso definitivamente i conti all’81’. Protagonista ancora Masciangelo, autore di una bella iniziativa in combinazione con Cabianca, che ha firmato il suo primo gol in maglia rossazzurra.

Il 3-0 finale premia una prestazione convincente, nella quale il Catania ha saputo controllare la partita e sfruttare le occasioni create, concedendo poco agli avversari.