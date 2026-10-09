Palermo a Empoli, Catania a Altamura: weekend di calcio per le due siciliane

Il Palermo cerca conferme in trasferta, spinto da un settore ospiti pronto a tingersi di rosanero, mentre il Catania si prepara a tornare in campo dopo il rientro a Torre del Grifo, alla vigilia di una sfida importante in Puglia. Il weekend del 10 e 11 ottobre mette le due principali squadre siciliane davanti a impegni diversi, ma accomunati dalla voglia di dare continuità al proprio percorso in campionato.

Palermo, quasi tremila tifosi al seguito per la sfida di Empoli

Il primo appuntamento è quello del Palermo, atteso sabato 10 ottobre alle 15 sul campo dell’Empoli, allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, per la sesta giornata del campionato di Serie B.

A rendere speciale la trasferta sarà soprattutto la risposta del pubblico rosanero. Secondo le informazioni riportate dal Giornale di Sicilia, sono circa 2.850 i tifosi che hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti, vicino al tutto esaurito dei 3.100 posti disponibili. Una presenza numerosa, maturata in tempi stretti dopo il via libera alla trasferta arrivato nei giorni precedenti alla partita.

La vendita dei tagliandi ha registrato un’accelerazione immediata: nelle prime tre ore sarebbero stati acquistati circa 2.600 biglietti. Un segnale dell’entusiasmo che accompagna la squadra allenata da Filippo Inzaghi, chiamata ora a trasformare il sostegno dei propri tifosi in una prestazione all’altezza delle aspettative.

La partita arriva dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali e rappresenta un nuovo banco di prova per il Palermo, che vuole proseguire il proprio cammino ai vertici della classifica. La spinta del pubblico in trasferta può offrire un sostegno importante, ma al Castellani serviranno soprattutto attenzione, organizzazione e capacità di gestire i momenti della gara.

L’Empoli, dal canto suo, potrà contare sul fattore campo in una sfida che si annuncia seguita anche sugli spalti. Per i rosanero, l’obiettivo è dare continuità ai risultati e confermare le ambizioni di una stagione nella quale il legame con la tifoseria si sta dimostrando uno degli elementi più evidenti.

Catania, la sfida con l’Altamura passa anche da Torre del Grifo

Domenica 11 ottobre sarà invece il turno del Catania, impegnato alle 12.30 in trasferta contro l’Altamura, nella nona giornata del girone C di Serie C.

La preparazione alla partita è stata accompagnata da una novità significativa per il gruppo rossazzurro: il ritorno agli allenamenti a Torre del Grifo, centro sportivo che per anni ha rappresentato una base fondamentale per il club e che è tornato a disposizione della squadra.

Nel corso dell’Open Media Day organizzato nella struttura, l’allenatore Emilio Longo ha sottolineato il valore del rientro, descrivendo Torre del Grifo come un luogo capace di trasmettere un senso di appartenenza e protezione. Un contesto che, nelle intenzioni del tecnico, dovrà tradursi anche in maggiore responsabilità da parte dei giocatori.

Longo ha invitato la squadra a concentrarsi sul presente, senza restare ancorata ai paragoni con la stagione precedente. Il nuovo gruppo, ha spiegato, deve costruire una propria identità e dimostrare di saper affrontare anche le difficoltà, soprattutto lontano da casa.

Tra gli aspetti su cui il tecnico ha insistito c’è infatti la necessità di mantenere intensità, carattere e determinazione per tutta la durata delle partite. Qualità che possono fare la differenza in un campionato equilibrato come la Serie C, dove anche gli episodi e la capacità di reagire agli imprevisti incidono sul risultato.

La settimana di lavoro a Torre del Grifo ha previsto anche un test con la formazione Under 19, concluso con undici reti complessive. Un’occasione per permettere a Longo di valutare gli uomini a disposizione e provare diverse soluzioni in vista della trasferta pugliese.