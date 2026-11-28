Nuovi test importanti per Palermo e Catania in questo fine settimana. I rosanero ospitano il Benevento sabato 28 novembre al Barbera, mentre i rossazzurri saranno impegnati domenica 29 novembre in trasferta contro il Casarano. Due sfide delicate, con situazioni differenti, ma accomunate dalla necessità di ritrovare continuità e dare risposte sul campo.

Palermo-Benevento, Inzaghi ritrova il suo passato

Per il Palermo di Filippo Inzaghi la partita contro il Benevento porta con sé anche una componente emotiva. L’allenatore rosanero ritrova infatti una società alla quale è legato da un’esperienza importante, culminata con la promozione in Serie A nella stagione 2019-2020.

Alla vigilia della gara, Inzaghi ha ricordato il rapporto con il presidente Oreste Vigorito e il percorso vissuto in Campania, sottolineando però che per novanta minuti l’attenzione sarà rivolta esclusivamente alla partita. Il tecnico considera il Benevento una squadra organizzata e capace di giocare bene, avversaria da affrontare con particolare attenzione: «Sarà una partita molto insidiosa», ha avvertito.

La preparazione dei rosanero è condizionata soprattutto dalle assenze. Inzaghi ha spiegato di non aver recuperato nessuno e di avere a disposizione un gruppo ridotto: «Siamo contati». Mazzitelli sarà regolarmente della partita, mentre Magnani e Gomes sono destinati a partire dal primo minuto. Strefezza, ancora alle prese con un affaticamento, potrebbe invece essere utilizzato nel finale, per un periodo limitato.

Non sarà ancora disponibile Palumbo, che ha superato il problema fisico ma dovrebbe tornare per la gara successiva. Tra le possibili soluzioni figura anche il giovane Bertolino, proveniente dalla Primavera, sul quale l’allenatore invita a non esercitare pressioni. Parole di apprezzamento, infine, per Johnsen, protagonista di un avvio di stagione positivo e considerato da Inzaghi un giocatore con qualità da categoria superiore.

Il Palermo arriva all’appuntamento dopo il successo per 4-1 sul Südtirol nel turno infrasettimanale e vuole sfruttare il fattore Barbera per tentare la fuga in vetta alla classifica. Di fronte ci sarà però un Benevento reduce da una vittoria altrettanto convincente, il 5-0 sull’Empoli, e deciso a giocarsi le proprie possibilità.

Catania, a Casarano per ritrovare fiducia e risultati

Clima diverso in casa Catania, dove la trasferta di domenica 29 novembre contro il Casarano arriva dopo il pareggio interno con il Bari e una settimana segnata da interrogativi sul rendimento della squadra e dalle notizie relative alla situazione societaria.

Emilio Longo deve fare i conti con diverse assenze, soprattutto in difesa. Cabianca e Pagliai non saranno disponibili, mentre resta da valutare la condizione di Allegretto, il cui eventuale recupero potrebbe offrire un’alternativa in più al reparto arretrato. In attacco mancherà ancora Liguori, mentre torna a disposizione Gabriel Lunetta dopo aver scontato il turno di squalifica.

Il tecnico dovrà quindi rivedere alcune soluzioni, senza necessariamente abbandonare la difesa a tre, modulo sul quale ha impostato il lavoro più recente. Ma la questione principale riguarda la capacità dei rossazzurri di trasformare il possesso palla in occasioni da gol. Contro il Bari, infatti, il Catania ha faticato a rendersi pericoloso, chiudendo la partita senza conclusioni nello specchio della porta.