Clima, ottobre 2026 è il più caldo mai registrato: l’anno supererà 1,5 °C

Il nuovo rapporto Copernicus conferma temperature globali da record. Secondo le previsioni, il 2026 sarà il secondo anno solare a oltrepassare la soglia di 1,5 °C rispetto all’epoca preindustriale, dopo il 2024.

Il riscaldamento globale continua a lasciare il segno. Ottobre 2026 è stato il mese di ottobre più caldo mai registrato a livello mondiale e le proiezioni indicano che anche la media dell’intero anno supererà quasi certamente 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. È quanto emerge dall’ultimo bollettino del Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio europeo per il monitoraggio del clima, realizzato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF).

I dati restituiscono un quadro che va oltre il record mensile: temperature elevate persistenti, mari sempre più caldi e anomalie che interessano diverse aree del pianeta. Una situazione che conferma la necessità di affrontare il cambiamento climatico con politiche di riduzione delle emissioni e strategie di adattamento.

Ottobre 2026, temperature globali mai così alte

Secondo le rilevazioni del sistema ERA5, la temperatura media globale dell’aria in superficie ha raggiunto in ottobre i 15,35 °C. Si tratta di un valore superiore di 0,90 °C rispetto alla media del periodo 1991-2020 e di 1,75 °C rispetto alla stima della temperatura dell’epoca preindustriale, compresa tra il 1850 e il 1900.

Ottobre è stato inoltre il terzo mese consecutivo in cui la temperatura media globale ha oltrepassato la soglia di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Una sequenza che richiama l’attenzione sulla persistenza delle anomalie termiche e sull’intensità del riscaldamento osservato negli ultimi anni.

Il 2026 verso il secondo anno oltre 1,5 °C

Uno degli elementi più significativi del rapporto riguarda le prospettive per l’intero 2026. Sulla base dei dati raccolti da gennaio a ottobre, il modello statistico utilizzato da Copernicus attribuisce una probabilità superiore al 99% al superamento della soglia di 1,5 °C nella media annuale.

La previsione colloca il riscaldamento globale del 2026 in un intervallo compreso tra 1,56 e 1,61 °C rispetto all’epoca preindustriale. Se confermato dal bilancio definitivo, sarebbe il secondo anno solare a superare questo livello, dopo il 2024.

Il modello indica inoltre una probabilità di circa l’80% che il 2026 si classifichi come il secondo anno più caldo mai registrato. Rimane una possibilità del 20% che raggiunga o superi il primato del 2024.

Copernicus precisa che si tratta di stime statistiche basate sui dati disponibili fino a ottobre, non di un bilancio definitivo. Le proiezioni possono inoltre variare in funzione dei dataset e dei modelli utilizzati.

È importante distinguere questi risultati dall’obiettivo dell’Accordo di Parigi. Il limite di 1,5 °C si riferisce al riscaldamento globale di lungo periodo e non viene considerato formalmente superato sulla base di un singolo anno, o anche di un periodo di pochi anni. Il fatto che la media del quadriennio 2023-2026 sia prevista oltre questa soglia rappresenta comunque un segnale significativo della continuità del riscaldamento.

Oceani sempre più caldi e un El Niño eccezionalmente intenso

Il fenomeno non riguarda soltanto l’atmosfera. Anche gli oceani continuano a registrare temperature particolarmente elevate. In ottobre, la temperatura media della superficie marina nella fascia compresa tra 60° di latitudine sud e 60° nord ha raggiunto 20,95 °C: il valore più alto mai osservato per questo mese, superiore al precedente record del 2023.

A contribuire al quadro è anche l’intensificazione di El Niño, il fenomeno climatico naturale associato al riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico equatoriale. Nella regione Niño 3.4, utilizzata per monitorarne l’evoluzione, la temperatura media marina ha raggiunto 29,94 °C, con un’anomalia di 3,21 °C rispetto alla media di riferimento 1991-2020.

Entrambi i valori rappresentano nuovi massimi della serie considerata, superiori anche ai picchi raggiunti durante i forti episodi del 1982-1983, 1997-1998 e 2015-2016.

Come sottolineato da Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima dell’ECMWF, El Niño sta aggiungendo ulteriore calore a un sistema climatico già riscaldato dalle attività umane. La variabilità naturale del clima contribuisce infatti alle oscillazioni delle temperature, ma si sovrappone a una tendenza di fondo determinata dalle emissioni di gas serra.

Nuovi record per le temperature marine di ottobre sono stati registrati anche lungo le coste atlantiche europee e nel Mediterraneo occidentale.

Europa, secondo ottobre più caldo della serie

Anche il continente europeo ha registrato temperature particolarmente elevate. Ottobre 2026 è stato il secondo più caldo mai osservato, dopo il record del 2022.

La temperatura media sulle terre emerse europee è stata di 11,08 °C, con uno scarto di 1,49 °C rispetto alla media del periodo 1991-2020. Le anomalie più marcate hanno interessato la Fennoscandia e le regioni più orientali del continente, mentre in gran parte dell’Europa occidentale e centrale le temperature sono rimaste più vicine ai valori abituali.

Una situazione differente ha interessato i Balcani meridionali, la Grecia, il Mediterraneo orientale e la Turchia occidentale, dove sono state registrate temperature inferiori alla media.

Siccità, fiumi in sofferenza e fenomeni alluvionali

Il rapporto Copernicus evidenzia anche forti differenze nella distribuzione delle precipitazioni. Condizioni più secche della media hanno interessato diverse aree europee, tra cui l’Italia peninsulare, gran parte dei Balcani e alcune regioni dell’Europa centro-orientale.

La scarsità di precipitazioni si è riflessa anche nei livelli dei corsi d’acqua. Portate particolarmente basse sono state rilevate in importanti fiumi europei come Reno, Danubio e Vistola.

Allo stesso tempo, altre zone del continente sono state colpite da precipitazioni intense e alluvioni. Episodi significativi hanno interessato il Regno Unito e l’Irlanda, la Spagna, la Grecia e la Turchia.

Questi fenomeni mostrano come la crisi climatica possa manifestarsi attraverso situazioni molto diverse, anche nello stesso periodo: siccità in alcuni territori e piogge estreme in altri. La disponibilità delle risorse idriche e la gestione del rischio diventano così questioni sempre più importanti per le comunità e le istituzioni.

Ghiacci polari in diminuzione

Un ulteriore elemento di preoccupazione arriva dalle regioni polari. A ottobre l’estensione del ghiaccio marino è risultata circa il 9% al di sotto della media sia nell’Artico sia in Antartide.

Nell’Artico si tratta del tredicesimo valore più basso registrato per il mese nella serie satellitare degli ultimi 48 anni. Nel Mare di Kara è stato raggiunto un nuovo minimo per ottobre.

La situazione appare ancora più significativa in Antartide, dove l’estensione del ghiaccio marino ha rappresentato il secondo valore più basso mai osservato per questo mese, dopo quello del 2023. La copertura è risultata particolarmente ridotta nei mari di Amundsen e Bellingshausen.