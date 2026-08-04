Tra sogno e destino, i Fratelli Napoli riportano in scena la “Gerusalemme” a Messina

Un patrimonio che continua a rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici. L’Opera dei Pupi, simbolo della tradizione siciliana riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità, torna protagonista a Messina con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo “La Vara”.

Giovedì 6 agosto, alle 20.30, in Piazza Unione Europea, la Marionettistica dei Fratelli Napoli, storica famiglia di maestri pupari catanesi giunta alla quinta generazione, porterà in scena “Gerusalemme, ovvero la storia di un sogno”, uno spettacolo che rilegge uno dei grandi classici della letteratura italiana attraverso il linguaggio senza tempo dell’Opera dei Pupi.

Firmato da Alessandro e Fiorenzo Napoli, il copione prende ispirazione dalla “Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso, poema nato sull’onda della vittoria cristiana di Lepanto, ma ne propone una lettura capace di dialogare con il presente. Lo spettacolo non si limita infatti a raccontare l’epopea cavalleresca, ma invita il pubblico a riflettere sulla fragilità dell’esistenza umana, sul destino e sulle emozioni che accomunano uomini apparentemente divisi da ideali e appartenenze.

«La malinconia di personaggi come Tancredi ed Erminia viene affiancata dalle grandi e titaniche figure dei campioni saraceni Argante e Solimano – spiega Alessandro Napoli – e i nemici in campo si trovano a essere affratellati dal comune destino di essere soggetti ai grandi giochi del caso e della sorte».

Una visione che supera la semplice contrapposizione tra vincitori e vinti, mettendo al centro l’umanità dei protagonisti e offrendo una riflessione che conserva ancora oggi una sorprendente attualità.

Come sottolinea Fiorenzo Napoli, “Gerusalemme liberata” ha rappresentato per decenni uno dei cavalli di battaglia dei pupari catanesi e torna oggi sul palcoscenico con uno sguardo rinnovato, più moderno, inclusivo e lontano da una lettura esclusivamente etnocentrica. Una scelta artistica che dimostra come anche una tradizione secolare possa dialogare con il presente, mantenendo intatto il proprio valore culturale.

Lo spettacolo si inserisce nel programma del cartellone “La Vara”, contribuendo ad arricchire un percorso che valorizza le eccellenze artistiche e popolari della Sicilia. Un’occasione per riscoprire un’arte che continua a emozionare generazioni diverse e che, grazie al lavoro della Marionettistica dei Fratelli Napoli, rinnova il proprio linguaggio senza tradire la propria identità.

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