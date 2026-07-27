MessinaCon 2026, Paynto torna a guidare il Contest Cosplay: sarà il primo presentatore ufficiale

Il MessinaCon 2026 conferma uno dei volti più apprezzati dal pubblico delle ultime edizioni: Paynto sarà il primo presentatore ufficiale del Contest Cosplay, appuntamento tra i più attesi della manifestazione dedicata alla cultura pop.

Per il terzo anno consecutivo, il conduttore tornerà sul palco con l’energia e il coinvolgimento che lo hanno reso una presenza ormai imprescindibile per cosplayer e spettatori. La sua capacità di interagire con il pubblico, accompagnare le esibizioni e valorizzare ogni partecipante ha contribuito a rendere il Contest Cosplay uno dei momenti più partecipati dell’evento.

Appassionato del mondo cosplay e dell’universo nerd, Paynto ha saputo costruire negli anni un rapporto diretto con la community, trasformando la conduzione in un vero e proprio spettacolo. Ironia, spontaneità e professionalità sono gli elementi che caratterizzano il suo stile, capace di raccontare le performance senza mai togliere spazio ai protagonisti assoluti della competizione: i cosplayer.

Il Contest Cosplay rappresenta infatti uno dei pilastri del MessinaCon, richiamando ogni anno decine di concorrenti pronti a portare sul palco personaggi provenienti da anime, manga, videogiochi, fumetti, cinema e serie televisive. Un’occasione per mettere in mostra non solo l’abilità nella realizzazione dei costumi, ma anche talento interpretativo, creatività e passione.

L’organizzazione ha inoltre annunciato che saranno presto aperte le iscrizioni ufficiali al Contest Cosplay del MessinaCon 2026, dando così il via ai preparativi per una nuova edizione che promette di confermare il successo degli anni precedenti.

Con il ritorno di Paynto alla conduzione, il palco del cosplay si prepara ancora una volta a diventare il cuore pulsante della manifestazione, dove spettacolo, fantasia e condivisione si incontrano davanti a una platea di appassionati.

L’appuntamento è dunque con il MessinaCon 2026, dove il Contest Cosplay tornerà a essere uno dei momenti simbolo dell’evento e Paynto accompagnerà il pubblico in una nuova celebrazione dedicata all’arte del cosplay e alla cultura pop.

jacktoto