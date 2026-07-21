MessinaCon 2026, l’arte visionaria di Sam Levi protagonista a Villa Dante

Il MessinaCon 2026 arricchisce il proprio parterre di ospiti con uno degli artisti più originali della scena contemporanea siciliana. Dal 4 al 6 settembre, a Villa Dante, sarà infatti presente Sam Levi, illustratore, pittore e autore conosciuto dal pubblico come il “Diavolo Bianco”, capace di trasformare il fantastico e l’immaginario oscuro in opere di grande impatto visivo.

Il suo stile, riconoscibile e personale, fonde horror, dark fantasy e simbolismo, dando vita a un universo popolato da demoni, mostri e creature che raccontano emozioni, esperienze personali e suggestioni interiori. Un linguaggio artistico che negli anni ha conquistato appassionati e collezionisti, rendendolo una delle figure più interessanti del panorama artistico isolano.

La presenza di Sam Levi al MessinaCon rappresenta anche la conferma di un legame consolidato con la manifestazione. Da anni, infatti, collabora con il festival e con StrettoCrea, contribuendo alla crescita dell’evento e partecipando all’organizzazione di iniziative culturali come CER3ERO, progetto dedicato all’arte contemporanea.

Accanto all’attività espositiva, Sam Levi porta avanti una carriera artistica che attraversa diversi ambiti creativi. Ha realizzato copertine e artwork per band musicali, personalizzazioni artistiche di strumenti, illustrazioni editoriali, concept per giochi, tatuaggi, grafiche e opere su tela, pareti e supporti digitali. Le sue illustrazioni sono state pubblicate da realtà editoriali specializzate nel weird, nell’horror e nel dark fantasy, tra cui Winter Edizioni e Strani Aeoni – Lovecraft Italia, collaborando inoltre con il panorama editoriale siciliano anche in qualità di autore.

Da oltre un decennio affianca alla produzione artistica un’intensa attività didattica come insegnante di disegno e pittura, promuovendo corsi, laboratori e percorsi formativi dedicati a giovani artisti e appassionati, contribuendo alla diffusione della cultura dell’illustrazione e delle arti visive.

Durante il MessinaCon 2026 il pubblico avrà l’opportunità non solo di ammirare le sue opere, ma anche di assistere alle sue celebri performance di disegno e pittura dal vivo. Le estemporanee artistiche di Sam Levi sono diventate negli anni uno dei momenti più apprezzati della manifestazione, offrendo ai visitatori la possibilità di osservare da vicino il processo creativo dell’artista e di vivere un’esperienza diretta e coinvolgente.

L’appuntamento è fissato per il 4, 5 e 6 settembre 2026 a Villa Dante, a Messina, dove il MessinaCon tornerà a riunire fumetto, illustrazione, cultura pop, cosplay e arti visive. Tra gli ospiti dell’edizione 2026, Sam Levi si prepara a portare il suo universo visionario davanti al pubblico, confermando ancora una volta come l’arte possa prendere forma dal vivo e diventare un momento di condivisione tra artista e spettatore.