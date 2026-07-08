Nove capodogli “danzano” nello Stretto di Messina: uno spettacolo raro immortalato dal drone

Uno spettacolo che ha lasciato senza parole appassionati e studiosi del mare. Nella tarda mattinata di venerdì 3 luglio, intorno alle 12.30, un gruppo di nove capodogli è stato avvistato nelle acque dello Stretto di Messina, a circa 650 metri dalla costa di Villa San Giovanni, regalando immagini di straordinaria bellezza.

A documentare l’evento è stato il creator calabrese Massimo Bellantoni, che con il suo drone ha ripreso i grandi cetacei mentre nuotavano in perfetta sincronia. Dall’alto, i loro movimenti armoniosi sembrano quasi comporre una vera e propria danza, un comportamento che ha immediatamente suscitato curiosità tra gli esperti.

La presenza di un grampo rende l’evento ancora più raro

Lo Stretto di Messina rappresenta uno dei principali corridoi di transito dei cetacei nel Mediterraneo ed è quindi un’area dove gli avvistamenti non sono insoliti. Molto più raro, invece, è osservare un branco così numeroso di capodogli riunito nello stesso momento, soprattutto in una zona così vicina alla costa.

«Quello a cui abbiamo assistito è stato davvero straordinario – ha scritto Bellantoni sui propri canali social –. Un gruppo di capodogli nello Stretto sembrava esibirsi in una sorta di danza, con movimenti sincronizzati e affascinanti».

L’autore del video si è quindi rivolto agli studiosi e agli appassionati, ponendo una domanda che resta ancora aperta: «Qualcuno tra i più esperti saprebbe spiegare di cosa si tratta? È un comportamento sociale, una forma di comunicazione oppure c’è un’altra spiegazione?».

Lo Stretto di Messina, corridoio naturale dei cetacei

Secondo i ricercatori che hanno visionato le immagini, la particolarità dell’evento non riguarda soltanto il numero dei capodogli presenti. A rendere ancora più eccezionale l’osservazione è stata infatti la presenza, nelle immediate vicinanze del gruppo, di un grampo (Grampus griseus), un cetaceo appartenente alla famiglia dei delfini che nuotava insieme ai giganteschi mammiferi marini.

Si tratta di un’interazione insolita, che potrebbe offrire nuovi spunti di studio sui comportamenti sociali delle specie che popolano il Mediterraneo. Episodi di questo tipo, infatti, vengono documentati solo raramente e rappresentano un’importante occasione per approfondire la conoscenza della fauna marina.

Un patrimonio naturale da conoscere e proteggere

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, riportando ancora una volta l’attenzione sull’enorme valore naturalistico dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi più ricchi e complessi del Mediterraneo, dove le particolari correnti favoriscono la presenza di numerose specie marine, comprese balene e delfini.

«Ogni giorno questo territorio ci regala spettacoli unici – conclude Bellantoni – ricordandoci quanto sia prezioso e ricco di meraviglie naturali. Proteggerlo e valorizzarlo significa custodire un patrimonio che tutto il mondo ci invidia».

Un invito che assume ancora più valore davanti a immagini come queste, capaci di ricordare quanto il mare dello Stretto continui a sorprendere e a raccontare una natura ancora in parte tutta da scoprire.