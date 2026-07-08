Nove capodogli “danzano” nello Stretto di Messina: uno spettacolo raro immortalato dal drone

di Giuliano Spina

8 Luglio 2026

Nove capodogli avvistati nello Stretto di Messina

 

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Giuliano Spina