Notte Bianca 2026, Avola si accende tra musica, spettacoli, sport e cultura: una notte nel cuore del centro storico

Il centro storico di Avola si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate. Questa sera, venerdì 7 agosto, a partire dalle 21, la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con la Notte Bianca 2026, un appuntamento capace di intrecciare spettacolo, musica, sport, arte e tradizioni popolari, coinvolgendo piazze, cortili e vie del centro in un ricco programma di eventi pensati per tutte le età.

Una notte all’insegna della condivisione, dove il cuore della città sarà animato da un percorso diffuso tra esibizioni, mostre, musica dal vivo, attività dedicate ai più piccoli e appuntamenti culturali, trasformando il centro storico in un luogo di incontro e partecipazione.

Cuore pulsante della manifestazione sarà piazza Umberto I, dove il pubblico potrà assistere alla tappa di “Una Ragazza per il Cinema”, storico concorso nazionale dedicato alla bellezza e al talento, che vedrà la conduzione della presentatrice Maria Rosa Roccaro. A rendere ancora più coinvolgente la serata saranno gli interventi musicali di Antonio Cirasa, Micaela Guastella, Giuseppe Artale e Leonardo Santapaola, affiancati dalla mostra scultorea Tra Mito e Arte di Tony Fanciullo, dall’esposizione “Vespe in Luce” del Vespa Club Avola in Moto e da un’area dedicata ai più piccoli con gonfiabili.

L’intero centro storico offrirà un percorso ricco di appuntamenti. Piazza Vittorio Veneto ospiterà le esibizioni delle scuole di danza Beautiful Dance, Attitude Avola e Scia Latino, insieme al Vocal Studio Summer Tour, mentre piazza Trieste diventerà uno spazio dedicato alle famiglie con l’Adventure Park curato da Surprise Animazione.

Lungo corso Vittorio Emanuele, trasformato nella strada dell’artigianato, spazio alle esposizioni, alla musica dal vivo con Valerio e Carola, al face e body painting di Elle Art, all’animazione dell’associazione Carovana Clown, alle moto del Club Avola Bikers e alle letture curate da Alessandro Serra.

Grande protagonista sarà anche lo sport. Piazza Regina Elena accoglierà dimostrazioni di boxe, judo, pallamano, volley, basket, ciclismo, salto in alto, tennis, danza aerea e functional training grazie alla partecipazione delle associazioni sportive del territorio.

Non mancherà uno spazio dedicato alle tradizioni. In piazza Teatro sarà allestita la mostra sul Carnevale storico avolese, mentre sul sagrato della chiesa di Santa Venera prenderà vita la Taverna Medievalis, a cura dell’associazione Regia Medievalis. Nell’androne del Palazzo di Città sarà inoltre visitabile la mostra permanente “I cannoni di Avola”.

Il programma proseguirà con la dodicesima edizione del Festival Corti di Mare, ospitato nella sala Frateantonio, il museo dedicato al maestro Salvatore Falbo al Teatro Garibaldi e la Music White Night di via Mazzini con il percussionista Marco Bosco. In corso Garibaldi spazio anche alla mostra di strumenti e abiti popolari siciliani del Gruppo Folk Val di Noto Città di Avola, ai ritratti artistici di Arianna Amore e alla musica dal vivo dei Radio Days e di Jhon Paul.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera saranno gli spettacoli itineranti con il Corteo Storico Città di Avola, gli artisti di strada, i musici e gli sbandieratori della Città di Noto, la Banda Musicale Città di Avola, diretta dal maestro Sebastiano Bell’Arte, e l’apertura serale delle attività commerciali del centro.

Promossa dal Comune di Avola, con il sostegno della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’associazione Luce e Santità, la Notte Bianca si conferma uno degli appuntamenti simbolo dell’estate avolese, grazie al coordinamento del sindaco Rossana Cannata, dell’assessore alla Cultura, Spettacolo e Sviluppo Economico Deborah Rossitto e dell’assessore allo Sport Fabio Cancemi.

Una serata pensata per valorizzare il patrimonio culturale, artistico e associativo della città, trasformando il centro storico di Avola in un grande spazio aperto alla musica, allo spettacolo e alla partecipazione.

jacktoto