Successo per la 12ª edizione della Notte Rosa: il lungomare Pantanello ha acceso l’Estate Avolese tra spettacolo, musica e Made in Sicily

La Notte Rosa apre ufficialmente l’Estate Avolese 2026

A inaugurare ufficialmente il cartellone dell’Estate Avolese 2026 è stata la 12ª edizione della Notte Rosa, l’attesissima manifestazione che ogni anno precede i solenni festeggiamenti in onore della Patrona Santa Venera. Dal 17 al 19 luglio, il lungomare Pantanello si è trasformato in un grande spazio dedicato allo spettacolo, allo street food e alle eccellenze del Made in Sicily, regalando tre serate all’insegna della musica, del divertimento e della valorizzazione delle tradizioni siciliane.

Tre serate tra musica, spettacolo e tradizioni siciliane

Ideata e organizzata dall’Associazione La Notte Rosa, presieduta dal ristoratore Salvo Auricchia, la manifestazione, inserita nel calendario dell’Estate Avolese curato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Cannata, ha confermato il suo ruolo di appuntamento ormai consolidato nel panorama estivo cittadino, capace di unire spettacolo, promozione del territorio e momenti di condivisione.

Alla conduzione, l’immancabile Maria Rosa Roccaro, che con eleganza, professionalità e grande empatia ha accompagnato il pubblico durante le diverse serate, scandendo i momenti dedicati alla musica, allo spettacolo e all’intrattenimento.

Adriano Canonico e Mariuccia Cannata protagonisti del cabaret

Tra gli appuntamenti più attesi della dodicesima edizione, la serata di sabato 18 luglio ha regalato risate ed emozioni con lo spettacolo di cabaret che ha visto protagonisti Adriano Canonico e Mariuccia Cannata. Due artisti dalla forte presenza scenica che, attraverso comicità, ironia e una straordinaria capacità di dialogare con il pubblico, hanno trasformato il palco in un luogo di puro divertimento.

Ad arricchire lo spettacolo la travolgente spontaneità di Mariuccia Cannata, capace con la sua naturale ironia, la sua verve e la sua inconfondibile immediatezza di conquistare il pubblico, regalando momenti di autentica comicità e coinvolgimento.

Il gran finale con Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo

Accanto a lei Adriano Canonico, con il suo stile brillante e la sua esperienza artistica, ha regalato una performance ricca di energia, non mancando di rendere omaggio al grande maestro Brigantony, figura iconica della musica e della cultura popolare catanese. Un momento particolarmente apprezzato dal pubblico, che ha unito comicità, musica e memoria, celebrando una delle personalità più amate della tradizione siciliana.

Made in Sicily e giovani talenti sul palco del lungomare Pantanello

La chiusura della dodicesima edizione, domenica 19 luglio, è stata affidata a Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo, protagonisti di un vero e proprio gran finale. I due artisti hanno acceso il lungomare Pantanello con uno spettacolo travolgente, fatto di comicità, energia e grande interazione con il pubblico, regalando una serata ricca di emozioni e risate che ha salutato la rassegna nel migliore dei modi.

Ad arricchire il programma anche le esibizioni delle cover band locali, il talento del violinista Maximilian Distefano e la partecipazione del giovanissimo Andrea Li Gioi, che ha presentato il suo primo brano inedito dal titolo “Guardami, sto crescendo”, un progetto musicale che racconta attraverso le note il desiderio di esprimersi e il percorso di crescita di una giovane promessa.

Avola verso i festeggiamenti di Santa Venera

Una dodicesima edizione che ha confermato la forza della Notte Rosa, capace di unire spettacolo, intrattenimento e valorizzazione del territorio, aprendo ufficialmente l’estate avolese e accompagnando la città verso i festeggiamenti della sua amata Santa Venera.

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