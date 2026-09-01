Noto, Michele Zarrillo porta la sua musica sul mare per la festa di San Corrado

Una serata di musica, pubblico e tradizione ha accompagnato ieri i festeggiamenti in onore di San Corrado al Lido di Noto. A salire sul palco è stato Michele Zarrillo, protagonista del tradizionale concerto inserito nel programma delle celebrazioni dedicate al Santo Patrono.

La cornice è stata quella di Marina di Noto, con il palco allestito a pochi passi dal mare e il pubblico pronto ad ascoltare uno degli interpreti che ha attraversato diverse stagioni della musica italiana.

Zarrillo ha portato sul palco il suo repertorio, alternando i brani più conosciuti della sua carriera alle canzoni che hanno segnato il suo percorso artistico. Una scaletta capace di riportare indietro nel tempo chi ha seguito la sua musica dagli esordi e, allo stesso tempo, di coinvolgere un pubblico più giovane.

Tra i momenti più riconoscibili della serata non sono mancati alcuni dei suoi brani più celebri, da Cinque giorni a Una rosa blu, passando per L’elefante e la farfalla. Canzoni che hanno accompagnato generazioni diverse e che, ancora oggi, trovano spazio nelle serate dedicate alla musica dal vivo.

Il concerto ha rappresentato uno degli appuntamenti di punta dei festeggiamenti di San Corrado, una ricorrenza che ogni anno porta nel territorio di Noto momenti dedicati alla tradizione religiosa, ma anche iniziative culturali e di intrattenimento.

A condurre la serata è stato Salvo La Rosa, che ha accompagnato il pubblico durante l’appuntamento musicale.

La scelta di affidare il concerto a un artista come Zarrillo ha portato sul palco un repertorio costruito soprattutto intorno alla canzone d’autore e ai sentimenti, con una dimensione musicale distante dai ritmi più frenetici dell’estate e maggiormente legata all’ascolto.

Il pubblico ha seguito il concerto tra applausi e momenti di partecipazione, mentre il mare faceva da sfondo alla serata.

Poi, poco dopo la mezzanotte, l’attenzione si è spostata dal palco verso il cielo.

I tradizionali fuochi d’artificio sul mare hanno concluso la serata, illuminando per alcuni minuti la costa del Lido di Noto e accompagnando la conclusione dei festeggiamenti.

Musica e spettacolo hanno così chiuso una giornata dedicata a San Corrado, riportando ancora una volta nel calendario delle celebrazioni un appuntamento capace di unire la dimensione religiosa a quella più popolare della festa.

Il concerto di Michele Zarrillo ha lasciato il posto ai fuochi e alle luci riflesse sull’acqua.

Una notte di fine agosto che ha avuto come palcoscenico il Lido di Noto e come colonna sonora alcune delle canzoni che hanno segnato la carriera di un artista ancora oggi presente nelle piazze e nei grandi appuntamenti musicali italiani.