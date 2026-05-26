Noto, emozione in Piazza Municipio: Giada Curti rinnova le promesse di matrimonio dopo 25 anni

Dopo il grande successo dell’Infiorata, un momento di grande emozione e forte valore simbolico ha illuminato la serata dello scorso 23 maggio a Noto, nella splendida cornice di Piazza Municipio, ai piedi della scalinata della Cattedrale di San Nicolò.

La stilista italiana Giada Curti e il marito Antonio hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio, a venticinque anni esatti dal giorno del loro sì, trasformando il cuore della città barocca in un teatro di amore, eleganza e partecipazione collettiva.

La piazza, gremita di cittadini, amici, parenti e visitatori, ha accolto l’arrivo della coppia intorno alle 19:15 con un lungo applauso. Giada e Antonio hanno raggiunto il luogo della celebrazione a bordo di una Mercedes-Benz Classe SL serie R107 color senape, un dettaglio che ha aggiunto fascino e suggestione a un ingresso già carico di emozione.

A celebrare il rinnovo delle promesse è stato il sindaco Corrado Figura, che ha definito la cerimonia «un momento epico per la città», sottolineando come si tratti della prima celebrazione di questo tipo dopo la determina comunale che consente di svolgere riti civili in uno dei luoghi più rappresentativi di Noto.

«È un momento che resterà nella storia recente della nostra comunità – ha dichiarato il primo cittadino – perché unisce sentimento, famiglia, bellezza e identità nel luogo simbolo della città».

Dopo la parte istituzionale, la cerimonia si è arricchita di un momento profondamente intimo: i testimoni della coppia hanno letto lettere e dediche cariche di affetto, ripercorrendo ricordi e tappe di un percorso condiviso lungo un quarto di secolo.

La celebrazione si è così trasformata in un evento collettivo, capace di unire emozione privata e partecipazione pubblica, in una delle serate più suggestive vissute recentemente nel centro storico.

Tra applausi, fotografie ai piedi della Cattedrale e sguardi commossi, Noto ha vissuto una pagina intensa della propria vita cittadina, confermando ancora una volta il suo ruolo di cornice ideale per eventi di grande impatto emotivo e simbolico.

La serata si è poi conclusa tra i vicoli del centro storico, dove la coppia ha festeggiato insieme ad amici e familiari in un locale simbolo della città. Successivamente, attraverso i social, Giada e Antonio Curti hanno voluto ringraziare Noto per l’accoglienza, definendo indimenticabile l’abbraccio della città barocca. Sui social intanto le persone presenti hanno voluto sottolineare come la capitale del Barocco della nostra Isola non sia una semplice location per questo tipo di eventi, ma anche una scenografia.