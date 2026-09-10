Cultura

Muppet Show, 50 anni di una rivoluzione fatta di feltro, ironia e fantasia

di Tindaro Guadagnini

10 Settembre 2026

Nel 1976 debuttava il programma che avrebbe trasformato le marionette di Jim Henson in autentiche icone della cultura pop. Da Kermit la Rana a Miss Piggy, i Muppet hanno conquistato generazioni di spettatori, abbattendo il confine tra televisione, comicità e fantasia.

Cinquant’anni e non sentirli. Nel 1976 andava in onda per la prima volta “The Muppet Show”, il programma destinato a cambiare per sempre il modo di concepire l’intrattenimento televisivo. Un anniversario che nel 2026 offre l’occasione per riscoprire un fenomeno che, ben oltre la televisione, è diventato parte dell’immaginario collettivo.

Dietro quella straordinaria invenzione c’era Jim Henson, il visionario artista americano che aveva iniziato a sperimentare con i suoi celebri pupazzi già negli anni Cinquanta. Il grande salto arrivò però con The Muppet Show, una sorta di varietà televisivo impossibile da catalogare: musica, comicità, parodia, teatro e assurdo convivevano sullo stesso palcoscenico.

Al centro dello spettacolo c’era Kermit la Rana, improbabile direttore di un teatro costantemente sull’orlo del caos. Attorno a lui ruotava una compagnia di personaggi destinati a diventare leggenda: la vanitosa e irascibile Miss Piggy, l’insicuro comico Fozzie Bear, l’eccentrico Gonzo, l’esplosivo Animal e una lunga galleria di protagonisti tanto bizzarri quanto irresistibili.

Il segreto del successo era anche nella capacità dei Muppet di rivolgersi contemporaneamente a pubblici diversi. I bambini trovavano colori, personaggi buffi e avventure surreali; gli adulti riconoscevano invece la satira dello spettacolo televisivo, le citazioni cinematografiche, l’umorismo sofisticato e le continue strizzate d’occhio alla cultura popolare.

Un elemento fondamentale del programma furono inoltre le numerose celebrità ospiti. Attori, cantanti e personaggi dello spettacolo entravano nel folle universo dei Muppet, accettando di giocare con le regole del programma e diventando, per una sera, parte integrante di quel teatro impossibile.

Ed è forse proprio questa la grande eredità di Henson: aver dimostrato che una marionetta poteva essere protagonista di una storia senza bisogno di nascondere la propria natura. Il trucco non doveva necessariamente sembrare realistico. Al contrario, erano l’artigianalità, l’espressività e l’immaginazione a rendere credibili quei personaggi.

A cinquant’anni dal debutto televisivo, Kermit, Miss Piggy, Fozzie, Gonzo e gli altri Muppet continuano così a parlare a generazioni diverse. Sono entrati nel cinema, nella musica, nei fumetti, nel merchandising e nella cultura pop, diventando qualcosa di più di semplici personaggi televisivi.

Sono diventati icone.

E in un’epoca dominata dagli effetti digitali e dall’intelligenza artificiale, forse il loro successo conserva anche una piccola lezione: per emozionare il pubblico non servono necessariamente immagini perfette. A volte bastano un pupazzo, una voce, una buona storia e una dose generosa di fantasia.

Cinquant’anni dopo, il sipario del Muppet Show può ancora aprirsi. E il pubblico, ne siamo certi, è ancora pronto a ridere.

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Tindaro Guadagnini